Eliminação é na quinta e prova do fazendeiro é definida na quarta

A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na da 1ª roça

A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na da 1ª roça

Serginho Hondjakoff, Stephanie Gomes, Darlin Ferrattry e Giovanna Gold estão na primeira roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 24 de setembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve escapar da roça e continuar no reality. No resultado parcial apresentado pela enquete, Serginho Hondjakoff aparece com 52,81% dos votos, enquanto Stephanie Gomes e Darlin Ferrattry registram 23,6% cada.

A formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 22 de setembro. Fran Almeida, atual Fazendeira, indicou Stephanie Gomes diretamente para a berlinda. Giovanna Gold recebeu a maior quantidade de votos da casa e puxou Serginho Hondjakoff para a disputa. Darlin Ferrattry acabou sobrando no Resta Um e completou a roça.

Quando é a eliminação?

A eliminação da primeira roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 24 de setembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23 de setembro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.