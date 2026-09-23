A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 18: Darlin, Giovanna, Sérgio e Stephanie

Eliminação acontece na quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Quem está na roça de A Fazenda 18 Foto: Record Plus
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Na noite desta terça-feira, 22 de setembro, os peões de A Fazenda 18 formaram a primeira roça da temporada e Darlin, Giovanna, Sérgio e Stephanie estão na disputa da semana. Veja quem votou em quem.

  • votação em andamento.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

A votação começou com Fran indicando Stephanie Gomes. A fazendeira justificou que a escolha aconteceu por falta de afinidade e que a moça está com saudade da mãe, de forma irônica.

Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba estavam imunes, então não podiam receber votos. Thaíde foi o dono do poder de fogo.

Giovanna foi a mais votada e puxou Serginho. Darlin sobrou no resta um.

Quem votou em quem hoje em A Fazenda 18:

Adryana Ribeiro votou em Maíra

Alfredo Amaral votou em Darlin

Ariela Carasso votou em Giovanna Gold

Catherine Bascoy votou em Renê

Darlin Ferrattry votou em Giovanna

Daniel Erthal votou em Renê

Gabriel Torres votou em Giovanna

Igor Monteiro votou em Maíra

Jottapê votou em Darlin

Lucas Bissoli votou em Giovanna

Giovanna Gold votou em Darlin

Maíra Charken votou em Renê

Mayk Leão votou em Giovanna

Mônica Fonseca votou em Darlin

Murilo Dias votou em Renê

Renata Del Bianco votou em Darlin

Renê Thristan votou em Maíra

Sérgio Hondjakoff (Serginho) votou em Giovanna

Stephanie Gomes votou em Maíra

Thaíde votou em Darlin

Ana Bruna Avila votou em Mônica

Eduarda Braum votou em Darlin

Jônatas Faro votou em Darlin

Rikardo Negro votou em Darlin

Tina Calamba votou em Maíra Charken

Fran Almeida — é a Fazendeira e faz a indicação direta.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 23 de setembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 24 de setembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

O fã do programa escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, apertará o botão “votar” e aguardará pela mensagem “voto computado com sucesso”. Depois, é só ir em “votar novamente” para repetir o processo se quiser.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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