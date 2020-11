Crédito Rural: Banco do Brasil anuncia liberação de R$ 1 bilhão

O anúncio de reforço nas linhas de crédito rural pelo Banco do Brasil aconteceu nesta terça-feira (10). Sendo assim, a liberação de R$ 1 bilhão se destina para financiamento de máquinas e equipamentos para atividade agropecuária.

De acordo com o banco, o valor é uma complementação dos volumes para a safra de 2020/2021. Além disso, a autarquia federal já desembolsou cerca de R$ 9,1 bilhões em operações de investimento. Isso equivale a 27% a mais que o mesmo período da safra anterior.

Segundo o Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil deve produzir 268,9 milhões de tonelados de grão ainda nesta safra. Além disso, o país bateu recorde na exportação de produtos agrícolas em 2020.

“O nosso objetivo é atender a uma demanda crescente do setor, dinamizando a cadeia produtiva das empresas fabricantes e revendas e contribuindo para a transformação tecnológica no campo”, declarou o vice-presidente do Banco do Brasil, João Rabelo, em nota.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Condições de Crédito Rural

Com a liberação de R$ 1 bilhão do Banco do Brasil para investimento no setor agropecuário, os produtores podem contratar linhas de crédito. Portanto, o investimento é disponível com recursos próprios da poupança rural. Sendo assim, a taxa de contratação é de 7,5% ao ano e o prazo de até 72 meses.

Segundo o IBGE, a produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas deve atingir 253,2 milhões de toneladas em 2021. Isso corresponde a uma alta de 0,5% em relação a 2020, ou seja, cerca de 1,248 milhão de toneladas.

Por fim, a estimativa do IBGE teve divulgação nesta terça-feira (10), um pouco antes da liberação do recurso para novas linhas de crédito do Banco do Brasil.

Leia também