Davi e Bin Laden não serão expulsos do BBB 24

Mesmo após protagonizarem uma das piores brigas da história do programa, Davi e Bin Laden não foram expulsos do BBB 24. Ao entrar ao vivo na casa na noite desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt deu mais uma bronca no elenco, mas não expulsou ninguém.

Antes de dar início a noite de eliminação, o apresentador deu um aviso aos brothers. "79 dias na casa. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham experimentado. Tanto esforço e tantas emoções, tanto sofrimento mesmo. Vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí vocês resolvem jogar tudo isso no lixo em cinco minutos de descontrole", diz o apresentador.

Tadeu dá recado importante aos brothers sobre briga que ocorreu após o último Sincerão ⤵️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/8ivba8TXXF — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024

Como foi a briga de Davi e Bin Laden?

A briga entre os brothers começou após o Sincerão na noite de segunda, 25, quando Bin passou a discutir com Matteus e até zombou do jeito do "Alegrete". Davi e Lane saíram em defesa do gaúcho, pedindo para que Bin Laden respeitasse Matteus, mas a conversa esquentou entre o baiano e o cantor, e os dois se enfrentaram.

Praticamente toda a casa tentou separar os dois, mas não conseguiram evitar alguns contatos físicos. O público apontou que Davi encostou na testa de Bin, enquanto Bin Laden deu uma cotovelada em Lucas, que tentava segurar o amigo.

Boninho precisou interferir e chegou a gritar com a casa. "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disparou o Big Boss.

Aos poucos os participantes foram se acalmando, mas a cena já dividia opiniões nas redes sociais. De um lado, o público pedia para que os dois fossem expulsos, pois o que aconteceu ultrapassava o jogo, enquanto alguns indicavam que o jogo deveria rolar.