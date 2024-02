Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Juninho no BBB 24

Juninho foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 6 de fevereiro, com 60,35% dos votos contra Alane que tece 36,64%, Bia 1,95% e Isabelle 1,06%. Leia a íntegra do discurso do BBB 24 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 24 de Juninho completo

Para anunciar que Juninho foi a mais votado do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso que dizia que a eliminação não seria uma resposta.

"Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Tá tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião. Certeza, certeza. Só os nomes. O que dá pra verificar sempre é se tem mais gente a seu favor ou mais gente contra. Teve mais gente que escolheu o outro lado desse duelo. Mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou. Não foi o suficiente. E quem foi considerado deselegante e vai embora é você, Juninho".

Juninho é eliminado com 60,35% da média dos votos. Alane recebeu 36,64% de votos, Beatriz obteve 1,95% e Isabelle 1,06%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/CwfjCvcUFS — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Juninho do BBB 24:

Quem ainda está no BBB 24?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 19 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 24:

Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy, Lucas, Marcus Vinícius, Matteus, Mc Bin Laden, Michel, Pitel, Raquele, Rodriguinho, Wanessa Camargo

e Yasmin Brunet.