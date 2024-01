Dupla Lucas e Luigi ganha prova do anjo BBB 24; veja quem está no monstro

Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24 hoje? A disputa desta sexta-feira, 19 de janeiro, consagrou Lucas e Luigi como os ganhadores do colar do anjo. Os dois terão imunidade ao paredão e poderão proteger algum brother.

Resultado da Prova do Anjo no BBB 24 hoje

Lucas e Luigi estão imunes ao paredão desta semana e vão ter que escolher em consenso alguém que será imunizado no próximo paredão. Os dois ganhadores da prova do anjo puderam escolher duas pessoas para o almoço do anjo e chamara Leidy e Bin Laden.

A segunda disputa pelo colar do anjo foi em dupla, com os seguintes times: Lucas Henrique e Luigi, Alane e Beatriz, Yasmin e Giovanna, Rodriguinho e Nizam, Pitel e MC Bin Laden, e Michel e Isabelle.

Tadeu comandou a dinâmica ao vivo - para os PPV - e explicou aos brothers como seria a corrida pela imunidade. "É a Prova do Anjo Méqui. Atenção. Em duplas, vocês vão enfrentar um desafio de peso do jeito que o Big Tasty Turbo Queijo merece. Quando um de vocês apertar o botão, o cronômetro é disparado e começa a prova. Os dois jogadores estão conectados, quando um corre para frente, levanta o outro. O McLover corre para pegar as peças da piscina e levar para o parceiro. O Big Tasty Turbo Queijo recebe as peças e monta o quebra-cabeças. A montagem é naquele espaço do centro. Só tem uma maneira correta de montar o quebra-cabeças, o gabarito está à direita de vocês", explicou.

Com isso, Lucas e Luigi tiveram a melhor perfomance e ganharam a prova. O líder da semana é Matteus.

Quem está no monstro?

Michel e Marcus foram escolhidos para o castigo do monstro da semana e vão ter que se vestir de Fada e Duende. Cada castigado perde 300 estalecas.

"Um castigado deverá se vestir de fada e o outro deverá se vestir de duende. Ao ouvir a música do monstro, os dois deverão ir para a floresta encantada, localizada no gramado. Assim que a música parar, apenas um dos dois poderá sair da floresta. O outro deverá permanecer lá. A floresta jamais poderá ficar vazia e sempre que a música tocar novamente os dois castigados deverão ficar juntos na floresta até que a música pare", diz a instrução.

No castigo do mostro, a produção determina ações desconfortáveis ao longo de todo um final de semana. Por exemplo, vestir uma fantasia de abacaxi e segurar uma réplica da fruta. Ao sinal BBB, que pode ser tocado pela produção a qualquer hora, os castigados devem se dirigir a um palco e cuidar da fruta como se fosse um bebê de verdade.

