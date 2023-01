Estalecas no BBB 23: o que é e como vão funcionar na nova edição

Não param de chegar novidades no BBB 23! Nesta quarta-feira, 4, a emissora anunciou que as estalecas, como é chamado o dinheiro do reality show, também vão passar por mudanças e dar mais poder de compra para os brothers. que vão ter a chance de adquirir outras coisas além de comida.

Como vão funcionar as estalecas no BBB 23?

Estaleca é o nome da moeda usada dentro do Big Brother Brasil. É com elas que os brothers fazem as compras da semana, seja no VIP ou na xepa, e podem adquirir 'mimos' extras para as festas. Além disso, elas também servem como forma de punição. Se um participante quebrar regras do programa, a produção pode retirar algumas estalecas de seu saldo, prejudicando seu grupo na hora de fazer compras.

No BBB 23, as estalecas terão mais uma função. Os brothers vão poder comprar vantagens no jogo, conforme revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt em uma das chamadas do programa. "Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse pra comprar vantagens no próprio jogo? Só uma hipótese, assim, longe de mim querer dizer alguma coisa com isso... Já falei demais", disse.

O reality show também anunciou outras mudanças nessa semana. A principal foi a mudança no prêmio do BBB 23, que há anos estava estagnado em R$ 1,5 milhão. Os brothers poderão ver o valor mudar ao longo da temporada conforme o desempenho nas provas. "E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", revelou o jornalista.

Schmidt também afirmou que a casa vai ganhar uma nova decoração, como costuma acontecer de uma temporada para outra. O diretor Boninho já até mostrou em sua página no Instagram alguns detalhes da casa mais vigiada do Brasil para deixar o público ainda mais curioso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Vai ter casa de vidro no BBB 23?

A Globo já confirmou que a casa de vidro está de volta no BBB 23. Pela primeira vez, a dinâmica será realizada antes do início do programa. "Bom, eu vou indo, porque acho que o jogo começa antes do que eu pensei", disse Schmidt no vídeo.

A dinâmica volta a acontecer em um shopping no Rio de Janeiro, como nas primeiras edições do reality show. Ainda não se sabe se serão famosos ou anônimos que vão participar da casa de vidro do BBB 23, mas os internauta suspeitam que influenciadores digitais possam ser escolhidos, já que neste ano o TikTok é um dos patrocinadores.

Quais são os quadros do BBB 23?

O BBB 23 também terá novos quadros. A novidade fica por conta da ilustradora Rafaella Tuma, que irá transformar em animação alguns dos melhores momentos dos brothers. A artista ficou famosa nas redes sociais no ano passado, quando alguns dos seus desenhos viralizaram na web.

Quem também retorna é o humorista Paulo Vieira, que segue no comando do Big Terapia. Às quartas, o comediante faz uma "sessão de terapia" com o eliminado da semana com quem comenta de forma bem humorada seus principais momentos na competição.

Dani Calabresa segue no CAT BBB. A loira, que entrou para o elenco da atração no ano passado após a saída de Rafael Portugal, responde as principais dúvidas, reclamações e sugestões dos espectadores com bastante humor.

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, sob o comando de Tadeu Schmidt e direção de Boninho. A lista de participantes ainda não tem data para ser divulgada pela produção, o que deve acontecer poucos dias antes da estreia da nova temporada.