Vai ter 100 dias? Quando acaba o BBB 24

A competição pelo prêmio milionário na Rede Globo está a todo vapor e, a cada dia que passa, a convivência entre os participantes fica mais complicada. Um dos participantes deixará a competição com R$ 1,5 milhão e já tem data certa para isso. Veja quando termina o BBB 22 e fique por dentro dos últimos dias do reality show da Globo.

Que dia termina o BBB 24?

O BBB 24 mal começou, mas já sabemos que o programa terá a duração de 100 dias e vai terminar no dia 16 de abril de 2024. Esta não é a primeira vez que esse fenômeno acontece: tanto o BBB 20 quanto o BBB 21 também tiveram 100 dias de duração.

O reality vai terminar em uma terça-feira, dia no qual normalmente acontecem as eliminações dos paredões.A confirmação de quando termina o BBB 24 foi feita pela Rede Globo.

Mas diferentemente das outras edições, esse ano o Big começou com 26 participantes e isso significa que deve acontecer paredões duplos e mais de uma eliminação por semana. Aliás, o primeiro paredão ocorre um dia após a estreia.

Como assistir o Big Brother ao vivo?

Todos os dias, até chegar a data quando termina o BBB 24, o reality será transmitido todos os dias na programação da Rede Globo. Para assistir, existem dois formatos oficiais: no canal aberto da TV e na internet. Para ver na TV, basta sintonizar no canal da emissora, no horário programado para cada dia, e assistir ao reality.

Na edição da TV, é mostrado o resumo do dia e todas as dinâmicas ao vivo, como Prova do Líder, Formação de Paredão e Eliminação.Na internet, com acesso ao GloboPlay, também é possível assistir ao mesmo programa da TV na aba "Agora na TV".

No enquanto, no serviço de streaming da emissora também fica disponível os sinais das câmeras exclusivas distribuídas na casa, estilo Pay-per-view, em "Acompanhe a Casa". O acesso ao sinal do reality fica disponível até quando termina o BBB 24.

Programação BBB 24

Domingo: Formação de Paredão;

Segunda-feira: Jogo da Discórdia ao vivo;

Terça-feira: Eliminação;

Quarta-feira: Festa do Líder;

Quinta-feira: Prova do Líder;

Sexta-feira: Festa com Show;

Sábado: Prova do Anjo.

Acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.