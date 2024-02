Matteus ganha prova do anjo do BBB 24 e escolhe dois para monstro

Dia de mais uma disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24 hoje? Matteus foi quem ganhou a prova do anjo, em disputa realizada na tarde de sábado, 3 de fevereiro.

Matteus foi quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24 hoje e está imune ao paredão. O gaúcho teve habilidade e velocidade para recolher três bolinhas: uma branca, uma dourada e uma vermelha, e fez o circuito em menor tempo.

O gaúcho poderá imunizar alguém no domingo, inclusive Anny, que é alvo da líder Fernanda. Para completar a vitória, Matteus escolheu Beatriz, Alane e Deniziane para participar do almoço do anjo.

Com isso, Alane - que também é alvo da líder - deve ser votada para o paredão. A sister foi desclassificada da prova.

Quem está no monstro?

Pitel e Juninho foram escolhidos para o castigo do monstro da semana e vão ter que se vestir Guardiões do Livro Mágico. Cada castigado perde 300 estalecas.

No castigo do mostro, a produção determina ações desconfortáveis ao longo de todo um final de semana. Por exemplo, vestir uma fantasia de abacaxi e segurar uma réplica da fruta. Ao sinal BBB, que pode ser tocado pela produção a qualquer hora, os castigados devem se dirigir a um palco e cuidar da fruta como se fosse um bebê de verdade.

