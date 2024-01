MC Bin Laden músicas: conheça os sucessos do funkeiro

O funkeiro MC Bin Laden, de 30 anos, está confirmado no grupo do camarote do BBB 24. O cantor é dono de vários hits, entre eles "Tá tranquilo, tá favorável” de 2015, mas para aqueles que não conhecem a carreira do artista, reunimos as músicas mais famosas dele.

MC Bin Laden músicas

Veja as músicas do cantor mais populares no Youtube até hoje.

1. Tá Tranquilo Tá Favorável - 109 mi de visualizações

2. Minha Ex - 102 mi de visualizações



3. Bololo Hahaha - 29 mi de visualizações



4. Woh (Remix) - 21 mi de visualizações



5. Feliz Natal - 22 mi de visualizações



6. Grave do Barraco - 5,9 mil visualizações



7. Os Reliquias do Funk 2 - 12 mil visualizações



8. Melhor Sobrar do Que Faltar - 23 mil visualizações

Bin Laden no BBB 24

Jefferson Cristian dos Santos Lima é natural de São Paulo, da Zona Leste, e antes da fama foi vendedor na Rua 25 de Março. O sucesso da música "Bin Laden não morreu" deu origem a seu nome artístico.

Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.

É filho de uma pastora e já teve o visto para os EUA negado por causa do apelido.