Lista de participantes do BBB 24: nomes e quem é quem no Big Brother Brasil

Lista de participantes do BBB 24: nomes e quem é quem no Big Brother Brasil

O grande dia chegou! Grande parte dos nomes dos participantes do BBB 24 começaram a ser revelados ao público. Entre famosos e anônimos, veja quem é quem no elenco do Big Brother Brasil, que começa dia 8 de janeiro.

Participantes tem no BBB 24?

O BBB 24 já tem 18 participantes, entre pessoas famosas e anônimas.

MC Bin Laden, 30 anos, São Paulo - cantor Leidy Elin, 26 anos, de São Gonçalo - trancista e operadora de caixa Yasmin Brunet, 35 anos, modelo, empresária e filha de Luiza Brunet Maycon, 35 anos, cozinheiro, de Balneário Camburiú

Programação Big Brother Brasil?

Domingo: paredão

Terça-feira: eliminação

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira: dinâmica do líder

Sábado: prova do anjo

Sexta ou sábado: festa

DCI NAS REDES SOCIAIS

Leia as últimas notícias do Brasil e do mundo do DCI e siga o jornal nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook.