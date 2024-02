Novo horário: que horas o Big Fone vai tocar hoje no BBB 24 (04/02)

O Big Fone vai tocar pela sua vez no BBB 24 e a chamada vai ocorrer neste domingo, 4 de fevereiro, às 18h30 - durante o Domingão do Huck. O aguardado momento ganhará exibição ao vivo na TV Globo. O telefonema será decisivo para o paredão desta semana.

Como assistir ao Big Fone ao vivo?

A chamada do Big Fone será exibida ao vivo na TV Globo, logo após o início do Caldeirão do Huck, mas também é possível acompanhar em tempo real pelas câmeras exclusivas do programa. Para ter acesso ao Pay Per View é necessário ser assinante de algum plano da Globoplay.

Geralmente, quando o Big Fone toca, também há exibição ao vivo nas telinhas da TV Globo, que interrompe a programação do canal para mostrar um trecho do confinamento e a corrida para atender ao telefone.

Quem perder o Big Fone ao vivo às 18h30 poderá conferir o momento mais tarde, no programa do BBB 24. Hoje, o reality show começa às 23h10 e irá mostrar ao público tudo o que aconteceu nas últimas horas na casa.

O que acontece com quem atende o Big Fone?

Quem atender o Big Fone vai ficar imune ao paredão, que já tem Yasmin, Beatriz, Anny e Alane na mira da líder Fernanda. Se uma delas atender a chamada, então a liderança só terá 3 opções.

O paredão vai começar com o anjo Matteus imunizando um participante. Depois, a líder indica um. A casa vota, mas em um novo formato.

Isso porque, quem atender ao Big Fone terá que dividir a casa em dois grupos. Ao todo, quatro pessoas vão para o paredão, mas hoje tem prova bate-volta e um será salvo. A eliminação é na terça-feira.