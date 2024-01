Tadeu Schmidt no BBB 24 - Foto: TV Globo/reprodução

Que horas sai os participantes do BBB 24: anúncio da lista é hoje

A TV Globo vai anunciar hoje, 5 de janeiro, o nomes dos 18 participantes do Big Brother Brasil 2024. A divulgação será feita ao longo da programação vespertina da emissora, diferentemente dos últimos anos. No domingo, 7, mais seis brothers serão anunciados no Fantástico.

Horário do anúncio dos participantes do BBB 24

A lista de participantes do BBB 24 será divulgada neste 5 de janeiro, a partir das 14h45, horário de Brasília, no intervalo de Mulheres de Areia. A emissora informou que o elenco será revelado até a parte da noite da programação, ao fim de Terra e Paixão.

Horários dos intervalos da TV Globo hoje, de acordo com o TV POP:

Mulheres de Areia - 14h57 e 15h12

Sessão da Tarde - 16h01, 16h18 e 16h35

Paraíso Tropical - 17h10, 17h17, 17h29 e 17h42

Elas por Elas - 18h14 e 18h27

Fuzuê - 19h44

Terra e Paixão - 21h32, 21h48 e 22h06

Cinema 24 - 22h24

Nessa sexta, será anunciados 18 novos brothers, mas a lista não para por aí. No domingo, durante o Fantástico, o público já vai poder mandar no game e mais dois participantes serão escolhidos através de votação no Gshow. E na segunda, os confinados também direito a escolha e elegerão mais seis moradores para a casa. Ao todo, serão 26 nomes.

Estreia BBB 24

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil começa em 8 de janeiro, segunda-feira, às 22h25, logo após o capítulo da novela "Terra e Paixão", vai premiar o grande vencedor com até R$ 3 milhões. O apresentado é Tadeu Schmidt.

Como assistir o BBB

O BBB 25 vai ao ar diariamente na Rede Globo, logo após a exibição da novela das 9. Quem não quiser esperar até a edição na TV, pode acompanhar os passos dos brothers 24 horas por dia no pay-per-view do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma.

Caso ainda não tenha uma conta por lá, será necessário criar um cadastro: informe seu nome completo, um e-mail válido que servirá de login, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e em seguida crie uma senha de 8 a 15 dígitos.