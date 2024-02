Eliminação do sétimo paredão do BBB 24 será na terça-feira; acompanhe no DCI

Quem está no 7º paredão do BBB 24 após prova bate-volta

Um novo paredão está definido no BBB 24 e quem corre risco de sair do programa são Beatriz, Alane e Isabelle. Neste domingo, 4, Marcus conseguiu escapar com a prova bate-volta e garantiram mais uma semana no jogo. Confira como foram os votos dos participantes.

Quem está no paredão do BBB 23?

Beatriz, Alane e Isabelle estão no sétimo paredão do BBB 24. A líder Fernanda indicou Beatriz, justificando um desentendimento que tiveram na última sexta-feira, quando Nanda colocou Beatriz na mira e a sister revidou chamando a líder de falsa.

Como mandava a dinâmica, foram formados dois grupos, que votaram um no outro e depois nos integrantes do mesmo círculo.

Primeiramente, Juninho e Alane indicados pelos grupos - essa segunda com desempate de Nanda. No confessionário, Isabelle e Marcus foram os mais votados.

A eliminação ocorrerá na terça-feira (6), como sempre ocorre no programa. A votação será encerrada e a pessoa mais votada deixa o confinamento.

Como votar no Gshow BBB 24?

A votação do Gshow segue aberta até a noite de terça. O público deve se atentar ao voto, que desta vez é para ficar. Para participar, é necessário ter um cadastro na Globo.com.

Acesse o site do Gshow e clique na enquete do BBB no topo da página.

Escolha entre Voto Único (com o seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, mas tem que estar logado na conta Globo - que é de graça);

Clique em quem você gostaria que continuasse no programa;

Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login;

Por fim, confirme a votação;

