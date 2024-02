Quem saiu da prova do líder bbb 24 até agora: lucas é o novo líder

Prova no BBB 24 - Foto: TV Globo

Acompanhe quem saiu da prova do líder BBB 24 e há quantas horas cada participante está na competição

A oitava disputa para definir a liderança do Big Brother está rolando e os brothers tem até o programa ao vivo dessa sexta-feira (9) para definir o vencedor. Acompanhe quem saiu da prova do líder BBB 24 e há quantas horas cada participante está na dinâmica de resistência do reality.

Quem já saiu da prova do líder BBB 24 e quem continua

A prova do líder começar por volta das 23 horas de quinta-feira e deve durar até, no máximo, o programa ao vivo de sexta. Se até lá ainda tiver gente na disputa, Tadeu conduzirá um quiz sobre a prova. Assim, a decisão não será decidida na sorte como em outras edições.

1 - Bin Laden - 1h 59min

2 - Yasmin - 3h 50min

3 - Rodriguinho - 4h 18min

4 - Leidy - 4h 22min

5 - Isabelle - 4h 42min

6 - Davi - 5h 26min

7 - Wanessa - 5h 26min

8 - Michel - 5h 26min

9 - Pitel - 5h 26min

10 - Fernanda - 6h 13min

11 - Marcus - 7h

12 - Matteus - 7h

13- Raquele - 7h 19 min

14 - Deniziane

15 - Alane

16 - Beatriz

17 - Lucas

Lucas é o novo líder do BBB 24; veja momento:

Lucas Henrique é o último participante a deixar a disputa da #ProvaDoLíder! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/tzeb18EmMf — Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2024

Qual a dinâmica da semana?

Prova do Líder

18 de fevereiro, sábado - 10/02/24

Prova do anjo:

19 de fevereiro, domingo - 11/02/24

Formação do paredão

13 de fevereiro, terça - 13/02/24

Eliminação

