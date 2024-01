Casa agora tem 23 participantes no jogo

Quem saiu do BBB 24: Pizane é eliminado; veja a porcentagem

Acabou o game para Pizane! O jovem baiano do time "pipoca" foi quem saiu do BBB 24 nesta terça-feira, 16 de janeiro, com 8,35% dos votos. Ele tem 22 anos e é cantor e estudante.

Porcentagem do paredão - quem saiu do BBB 24

Pizane é o terceiro eliminada do BBB 24, enquanto Beatriz recebeu 28,44% e Davi recebeu 63,21% e - e seguem no jogo. Até agora, esse foi um dos paredões mais disputados e deve mudar os rumos game para os brothers, que não acreditava que o rapaz seria eliminado.

O eliminado desta semana participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição.Após o fim do programa ao vivo, ela vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB.

O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.Na segunda de manhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow.

Thalyta foi a segunda eliminada

Programação da semana do reality

Segunda-feira, 15 de janeiro - Dinâmica

Terça, 16 de janeiro - Eliminação

Quarta-feira, 17 de janeiro - Festa do líder

Quinta-feira, 18 de janeiro - Prova do líder

Sexta-feira, 19 de janeiro - Eliminação

Sábado, 20 de janeiro - Festa