VÍDEO BBB 24: Leidy joga roupas de Davi na piscina

Após o Sincerão do BBB 24 desta segunda-feira, 12 de março, Leidy jogou as roupas de Davi na piscina. A história se repete após 22 edições. Para aqueles que não lembram, participantes do BBB 2 jogaram as malas de Tina na piscina e provocaram uma grande confusão.

Assista a briga do BBB 24

Leidy e Davi não chegaram a participar do Sincerão, mas enquanto a dinâmica do reality acontecia no jardim os dois brothers bateram boca na sala. Quando o programa ao vivo acabou, os participantes deram início a um bate-boca.

Quando os ânimos pareciam estar calmos, Leidy foi até o quarto magia e pegou uma mala de Davi e jogou na piscina. A casa ficou incrédula com a atitude e o motorista de aplicativo chegou a dar risada.

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Nas redes sociais, a ação de Leidy dividiu opiniões. "Nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida", escreveu o seguidor @piresdox. "Ela achando que vai ser lenda por isso", ironizou @juridicobiebers. "Finalmente ela cumpriu kkkkk", escreveu outro seguidor.