Yasmin é quem saiu do BBB 24 hoje; porcentagem é 2ª maior

Fim de jogo! Yasmin foi quem saiu do BBB 24 nesta terça-feira, 12 de março, com 80,76% dos votos. Após uma sequência de polêmicas dentro do reality, a modelo foi eliminada com uma grande distância dos concorrentes.

Buda, que está solteiro e ainda não sabe, e por isso tinha uma torcida para ser eliminado, recebeu 16,84% dos votos. Já a principal aliada de Davi, Isabelle, somou apenas 2,4% de rejeição.

Quem saiu do BBB 24 - Discurso

Tadeu começou o discurso de eliminação de Yasmin exaltando a famosa, a última mulher camarote da edição. Para criar um mistério, o apresentador fez um paralelo entre as histórias da Amazônia, da Favela e do Mar, três pontos ligados aos emparedados.

ASSISTA AO VÍDEO:

❌ Yasmin é eliminada com 80,76% da média dos votos. Lucas Henrique recebeu 16,84% de votos e Isabelle obteve 2,4%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ktFF8xia4K — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024

Quem já saiu do BBB 2024?

A edição começou com 26 participantes, teve uma desistência e agora continua com 12 brothers. Quem já saiu até agora foi:

1 - Maycon: 8,46% dos votos para ficar.

2 - Thalyta: 22,71%

3 - Pizane: 8,35% dos votos para ficar.

4 - Nizam: 17,14%

5 - inicius Rodrigues: 9,92%

6 - Luigi: 7,29% dos votos para ficar

7 - Juninho: 60,35%

8 - Marcus Vinicius: 84,86% dos votos

9 - Deniziane: 52,02% dos votos

10 - Rodriguinho: 78,23% de rejeição

11 - Michel: 70,33%

Desistente: Vanessa Lopes.

Continuam no reality: Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy, Lucas, Matteus, Mc Bin Laden, Pitel e Raquele.