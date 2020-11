Black Friday 2020: notebook bom e barato para aproveitar a promo

Diversos consumidores estão aguardando a Black Friday 2020 para adquirir um novo modelo de notebook bom e barato. Com a adoção do ensino à distância e do home office durante a pandemia, muitos vão aproveitar os descontos para melhorar seus equipamentos. Mas, diante de tantas opções disponíveis no mercado, qual escolher?

Primeiramente, é importante destacar que um notebook feito para jogos será diferente de um modelo pensado para um uso mais moderado. Isso porque ele precisa oferecer atributos distintos, como um poder de processamento elevado e um armazenamento maior. Em razão disso, o usuário que procura uma máquina assim certamente gastará mais do aquele que quer um equipamento apenas para estudar ou trabalhar.

A boa notícia é que existem diversas opções no mercado e certamente alguma delas vai atender à sua necessidade. Além disso, mesmo que os preços deste segmento tenham aumentado durante a pandemia, ainda é possível encontrar ótimas ofertas.

Qual notebook bom e barato comprar na Black Friday 2020?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para facilitar a sua escolha, analise com atenção as opções abaixo. De antemão, vale destacar que essa lista tem como base uma análise realizada pelo Canaltech, site de tecnologia brasileiro.

Acer Aspire 5: alto desempenho

Esse modelo da Acer promete um bom desempenho nas tarefas do dia a dia. Equipado com um processador Intel Core i5 e 8 GB de RAM, é possível executar diversos programas ao mesmo tempo. O Acer Aspire 4 também conta com armazenamento SSD, que é um grande avanço em comparação aos notebooks com o tradicional HD. Vale destacar que esse modelo não é indicado para quem pretende rodar jogos ou mesmo softwares de renderização 3D, isso porque sua tela conta apenas com resolução HD de 15,6 polegadas e não possui uma placa de vídeo dedicada

Dell Inspiron i15: além do básico

O Dell Inspiron é o notebook ideal para quem precisa ir além do básico, lidando bem com softwares de renderização 3D e até alguns jogos mais leves, como League of Legends e CS:GO. A capacidade extra é devido ao processador Intel Core i7, os 8 GB de RAM e sua placa de vídeo dedicada AMD Radeon 520.

Em contrapartida, essa opção não tem armazenamento SSD, mas sim um HD de 2 TB. Embora não seja uma configuração muito potente, ela já dá conta de arquivos mais pesados. Por fim, vale mencionar os atributos de sua tela, que possui 15,6 polegadas e resolução HD.

Lenovo Ideapad S145: design compacto

Essa é uma opção intermediária e que possui um custo-benefício interessante. Afinal, trata-se de uma máquina com um processador AMD. Concorrente direta da Intel, a AMD entrega componentes mais baratos com o mesmo poder de processamento. Em suma, isso significa que notebooks da mesma faixa de preço apresentam um desempenho maior se tiverem um processador desta marca em vez de um da Intel. Outro ponto positivo do Lenovo Ideapad é seu armazenamento SSD de 256 GB. Além disso, o notebook pesa apenas 1,85 kg. Com um design compacto, é possível carregá-lo na bolsa ou na mochila de forma prática.

Samsung Book X30: Intel de 10ª geração e muito espaço

Com um processador Intel Core i5 de 10ª geração e 8 GB de memória RAM, o Samsung Book X30 atende bem às necessidades do dia a dia. O modelo possui um touchpad maior do que o usual, característica marcante em seu design, que é o mais premium da fabricante. Ele conta com 1 TB de armazenamento em um HD tradicional.

Como os demais modelos, o notebook tem uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD. Esse não o tipo ideal para quem deseja assistir muitos vídeos, filmes e séries. No entanto, sua tecnologia antirreflexo torna o uso mais confortável em ambiente iluminados.

Chromebook Samsung – notebook bom e barato

Essa certamente é opção mais econômica da lista, tanto nas configurações quanto no preço. O Chromebook Samsung é pensado naquele usuário que precisa apenas de funções básicas e não quer gastar muito na Black Friday 2020. Equipado com o Chrome OS, sistema operacional do Google, o modelo opera suas funções pelo navegador.

Dessa forma, é importante analisar com calma se essa é uma opção que realmente atenderá às suas necessidades. Afinal, além de ser uma máquina simples, ela precisa estar conectada à internet para fazer praticamente tudo. Isso porque, com apenas 16 GB de armazenamento, o sistema incentiva o usuário a guardar seus arquivos na nuvem do Google.