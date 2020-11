O Google Meu Negócio é uma das estratégias de marketing digital mais eficientes para qualquer tipo de negócio. Sem dúvidas, ele oferece muitas vantagens à empresa e ainda ajuda a otimizar os resultados de busca. Quer saber mais sobre essa ferramenta? Então leia essa matéria e veja como é possível se beneficiar.

Ser encontrado mais facilmente pelos clientes é o objetivo de toda empresa. Porém, ser bem sucedido e melhorar a confiabilidade da marca na internet leva tempo. Aliás, conseguir alcançar o topo do Google exige muito esforço e investimentos.

Por isso, se você tem um empreendimento e deseja ter sucesso na internet, conheça agora mesmo o Google Meu Negócio. Ele melhora também os seus resultados de busca e aumenta o número de cliques no seu site. Além disso, ele ainda atrai clientes com um alto potencial de fechar negócio contigo.

O que é o Google Meu Negócio?

O Google Meu Negócio é uma plataforma criada pela multinacional Google em 2004. Ela tem como objetivo impulsionar as vendas ao reunir informações importantes sobre uma empresa local.

Essa ferramenta é gratuita e possibilita que empreendedores possam se divulgar, de forma orgânica. Aliás, nesse local é possível disponibilizar informações como o endereço da empresa, telefone, horário de funcionamento e de pico.

Além disso, o empreendedor ainda poderá falar sobre os seus produtos e serviços, divulgar eventos futuros e receber sugestões e perguntas de clientes. Mas vale salientar que é fundamental responder todos os questionamentos, certo?

Ademais, a plataforma é intuitiva e pode ser utilizada por pessoas com pouco conhecimento em tecnologia. Mas você ainda não cadastrou o seu empreendimento no Google Meu Negócio? Confira alguns motivos para fazer isso agora mesmo.

Por que utilizar essa ferramenta?

Agora você já sabe um pouco mais sobre a ferramenta. Entenda como o Google My Business pode ajudar a divulgar a sua empresa. Listamos alguns benefícios principais.

1. Facilidade de ser encontrado pelos clientes

Uma das melhores vantagens do Google Meu Negócio é que a empresa se torna mais próxima dos clientes. Vamos supor que alguém tenha se mudado recentemente para um bairro novo e esteja buscando uma academia. Se esse for o seu nicho de atuação e tiver um cadastro no Google Meu Negócio, sairá em vantagem.

Isso porque, ao pesquisar sobre “academias” no Google, sua empresa poderá aparecer nos resultados de busca. Em seguida, o cliente irá entrar em contato com você através do número ou site exibido na plataforma e se gostar do seu atendimento, poderá fechar negócio ou não.

2. Aumenta o alcance

Sua empresa trabalha em cima de estratégias orgânicas e utiliza técnicas de SEO para aparecer nas primeiras páginas do Google? Então vai gostar de saber que ao se cadastrar no Google Meu Negócio isso também será possível.

3. Melhora a confiabilidade

Hoje a maioria das pessoas buscam informações sobre produtos e serviços diretamente no Google. Se o estabelecimento for encontrado, então significa que ele existe e que é seguro comprar nele. Ou seja, aquelas empresas que possuem cadastro no Google Meu Negócio são vistas como mais confiáveis do que aquelas que não são.

Por isso, é muito importante que você crie um perfil nessa plataforma. Além de ser encontrado mais facilmente, você ainda aumentará a confiança do seu cliente em você. Seu perfil será entendido como sério e assim sua reputação também irá melhorar.

4. Mais cliques no seu site

Ao fazer a busca no Google sobre seu serviço ou produto, o seu cliente irá encontrar o seu negócio. Lá haverão informações suas, inclusive o seu site ou blog, para onde ele pode ser direcionado.

5. Gera mais interações

A plataforma do Google Meu Negócio também permite que os usuários façam comentários sobre a empresa. Aliás, eles também podem postar fotos e vídeos, o que melhora o engajamento com a marca e aumenta as interações.

6. Facilidade em mensurar os resultados

O Google Meu Negócio possibilita que as empresas mensurem os resultados na plataforma. Você saberá quem pesquisou sobre sua empresa e o perfil do seu público-alvo. Além disso, saberá a quantidade de pedidos de rotas e de cliques no site, além do número de vezes que ligaram através do número exibido.

Sem dúvidas, O Google Meu Negócio pode fazer diferença no seu negócio e atrair seus clientes mais qualificados.