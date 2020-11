Black Friday 2020: qual smartwatch ou smartband comprar?

A Black Friday 2020 acontecerá no dia 27 de novembro com promoções em diversos segmentos, incluindo itens de tecnologia muito desejados como smartwatch ou smartband. Embora ambos sejam relógios digitais, cada um serve para uma função distinta. Confira abaixo as diferenças entre esses wearables e qual modelo comprar.

Smartwatch ou Smartband?

A primeira diferença entre o smartwatch ou smartband está no seu funcionamento. Enquanto as smartbands exigem uma conexão com smartphones para realizarem todas as suas funções, os smartwatches são independentes. Quanto ao design, é importante destacar que as smartbands são consideravelmente mais leves. Isso porque elas foram desenvolvidas com foco no monitoramento de atividades físicas.

Os relógios inteligentes, por sua vez, foram pensados para um uso mais casual, com peças de metal e materiais mais resistentes. Além disso, ao dispensarem os celulares, seus hardwares precisam ser maiores e mais completos — o que não é sempre positivo. Devido a essa característica, a bateria desses relógios é menos potente, com autonomia de 24h no máximo.

Por fim, vamos aos valores. Por meio de uma pesquisa rápida na internet, é possível notar que smartbands são bem mais baratas do que os relógios inteligentes. Afinal, estamos falando de uma opção mais simples, até mesmo na aparência.

Smartwatch ou Smartband: qual comprar na Black Friday?

Após conhecer algumas diferenças e selecionar o tipo mais adequado para você, é a hora de escolher qual modelo comprar. Para te dar uma força, aqui vai uma seleção das opções mais desejadas para a Black Friday 2020, segundo uma análise do TecMundo.

Samsung Galaxy Watch 3

O Galaxy Watch 3 compõe a linha premium da fabricante sul-coreana. Com uma pulseira revestida de couro e uma coroa giratória, esse modelo segue um estilo mais clássico. Além disso, seu material possui durabilidade militar. É a opção ideal para quem gosta das funções digitais dos smartwatches, mas dispensa aquela aparência “high tech”.

Esse dispositivo oferece 40 temas de mostrador e bateria de 247 mAh. compatível com o app Samsung Health Monitor, o modelo monitora pressão sanguínea, oxigênio e o sono (ciclos REM). Embora os smartwatches não tenham foco em exercícios físicos, alguns vêm com funções deste segmento. O Watch 3 é um exemplo disso, com um catálogo de 120 programas de treino, GPS, além de um algoritmo para medir e orientar exercícios de corrida. Por fim, vale destacar que o relógio ainda permite controlar músicas via Spotify. Atualmente, seu preço aproximado é de R$ 3.156,84.

Apple Watch Series 5 – Smartwatch ou Smartband?

Com uma autonomia de 18 horas, esse modelo promete reproduzir mais de 60 milhões de canções ou podcasts disponíveis no Apple Music. Devido às suas ligações de emergência precisas, o Apple Watch Series 5 ficou conhecido por salvar vidas mundo afora.

Outro destaque do modelo está na possibilidade de monitorar o ciclo menstrual. Embora essa seja uma facilidade para o público feminino, a função não é encontrada com frequência nos relógios concorrentes. Completam seus diferenciais o fato de ter bússola (GPS), fazer chamadas e enviar mensagens. Um ponto negativo é a sua compatibilidade, que está restrita aos aparelhos da Apple.

Para aqueles que não se incomodam com isso, vale ficar de olho nesse modelo durante a Black Friday 2020. Isso porque, com o lançamento da sexta geração, a expectativa é que o preço do Apple Watch Series 5 fique bastante atrativo. Atualmente, seu custo é de R$ 3.399,00.

Samsung Galaxy Watch Active2

A segunda geração do Galaxy Watch Active é uma opção top de linha na categoria esportiva/casual. Com um custo-benefício alto, esse modelo pode ser adquirido por R$ 1.266,66. Nos recursos internos, ele possui 7 configurações de treino, incluindo o modo manual, monitor de caloria e contador de passos. Dentre suas vantagens está a opção de sensor de estresse, cujo objetivo é fornecer atividades de respiração e relaxamento. O modelo permite o controle de botões do celular, conexão via NFC, atendimento de chamadas e reprodução de músicas via Spotify. Quanto à autonomia, a fabricante promete cerca de 60 horas de duração (340 mAh).

Xiaomi Amazfit GTS

Essa é uma excelente opção para aqueles que buscam o visual do Apple Watch e um bom desempenho; mas não querem gastar tanto. Por somente R$ 795,00, já é possível adquirir o Xiaomi Amazfit GTS. Com tela customizável e vários modelos de mostrador, o relógio permite a fixação de widgets, como calendário e dados de frequência cardíaca. Com construção em metal, seu corpo apresenta cerca resistência, assim como o vidro 2.5D que reveste o painel. Outros adicionais importantes são seus 12 modos de esporte, incluindo natação, e uma bateria com duração de até 14 dias.

Opções mais desejadas de Smartband

Xiaomi Mi Band 5

A smartband da Xiaomi é compacta, resistente e acessível, custando somente R$ 214,89. O modelo oferece monitores de frequência cardíaca, sono, ciclo menstrual, estresse, passos e caloria. Além de 11 modos de exercício, incluindo yoga. A Mi Band 5 também acessa a câmera do celular e faixas musicais, além de exibir alertas (do WhatsApp, ligações e apps em geral). Por fim, vale falar da sua bateria, que possui a autonomia impressionante de 14 dias.

Huawei Honor Band 5

Encerramos nossa lista para Black Friday 2020 com uma smartband baratinha e funcional. Construída com um visor AMOLED de um pouco menos que 1”, o modelo possui plano de fundo alterável. Entre as suas funções, é possível monitorar o sono e níveis de saturação do oxigênio. A Honor Band 5 ainda entrega 10 modos de treino, com diferentes modalidades de natação. Assim como o modelo anterior, possibilita o manuseio da câmera e reprodução de músicas do celular. A bateria possui a mesma autonomia e o preço é um pouco menor, chegando a R$ 199,15.