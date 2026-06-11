Confiar o horário, como vai ser e onde assistir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA na temporada

Vai passar na Globo? Onde assistir a Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 ao vivo

Vai passar na Globo? Onde assistir a Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 ao vivo

A cerimônia de abertura Copa do Mundo 2026 é o pontapé inicial para o maior evento de futebol do planeta. Quarenta e oito seleções disputam o troféu dourado mais desejado por torcedores. Antes da bola rolar no Estádio Azteca nesta quinta-feira, 11 de junho, a festa promovida pelo México e FIFA vai animar o público com músicas, danças e efeitos especiais. Confira as informações que temos até o momento e onde assistir ao vivo.

Como assistir a cerimônia de abertura Copa do Mundo 2026?

O torcedor brasileiro pode assistir a abertura da Copa nesta quinta-feira na TV Globo e no SBT, na TV aberta, além do Sportv e N Sports, disponíveis em operadoras de TV paga. Pela internet, a transmissão também será feita pelo Globoplay, Ge TV e CazéTV no YouTube.

Com destaque para a grande festa de abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira, a TV Globo exibe o evento para todo o Brasil ao vivo. O SBT também terá transmissão da competição e entra na disputa pela audiência em uma edição marcada pela divisão dos direitos de transmissão.

Para quem gosta de assistir na TV fechada, é só sintonizar o Sportv ou a N Sports, disponíveis em operadoras por assinatura. Os canais pagos farão parte da cobertura do Mundial com jogos, pré-jogo, análises e programação especial.

Para assistir pelo celular é só acessar o Globoplay, a Ge TV ou a CazéTV no YouTube. A CazéTV terá papel importante na Copa de 2026, com transmissão gratuita das partidas pela internet.

Se você gosta de acompanhar uma cobertura divertida e autêntica, pode sintonizar na CazéTV, canal comandado por Casimiro Miguel no YouTube, gratuitamente em todos os dispositivos.

TV Globo

SBT

Sportv

N Sports

Globoplay

Ge TV

CazéTV no YouTube

Que horas é a cerimônia de abertura Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está programada para começar às 14h30 (horário de Brasília) nesta quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O grande evento vai trazer show de música, luzes, efeitos especiais e muita dança com representações culturais do país sede da primeira partida da edição. A abertura sempre começa antes da bola rolar no primeiro jogo da Copa, no caso a disputa entre México e África do Sul, pela primeira rodada do grupo A na competição.

Em 2026, a Copa do Mundo terá uma novidade histórica: o torneio será realizado em três países-sede, México, Estados Unidos e Canadá. Por isso, além da festa no Estádio Azteca, a FIFA também programou cerimônias nos outros dois países anfitriões antes das estreias de Canadá e Estados Unidos.

Como funciona a cerimônia de abertura da Copa do Mundo?

Como manda a tradição, antes da bola rolar na Copa do Mundo a cerimônia de abertura faz uma grande festa para promover a cultura do país sede, além de trazer shows com muita música, dança e efeitos especiais.

A FIFA preparou uma edição diferente para 2026, já que o Mundial será dividido entre três países. A primeira cerimônia acontece no México e abre oficialmente o torneio. A proposta é misturar discursos de boas-vindas, apresentação da bola, bandeiras, música ao vivo e elementos visuais ligados à identidade cultural mexicana.

Este ano, a tradição deve se repetir com números de danças e muita música, incluindo a trilha sonora oficial da competição. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e autoridades locais também poderão aparecer na abertura. Depois, os shows começam para aquecer o público antes da primeira partida.

Diferente das Olimpíadas, as seleções não fazem um desfile tradicional de delegações dentro do estádio. Os jogadores entram em campo apenas para o aquecimento e para o início do jogo, depois da cerimônia.

Uma grande estrutura será montada no estádio para receber a cerimônia.

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo?

A abertura da Copa do Mundo 2026 terá Shakira e Burna Boy como atrações principais no Estádio Azteca, na Cidade do México. A dupla é responsável por “Dai Dai”, música oficial do Mundial.

Além deles, a cerimônia mexicana também terá nomes como J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández e Tyla. A festa deve misturar artistas latinos, internacionais e representantes dos países envolvidos no jogo de abertura.

A Copa de 2026 também terá cerimônias nos outros países-sede. No Canadá, Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara estão entre os nomes previstos. Nos Estados Unidos, Katy Perry, Future, Anitta, Lisa e Rema aparecem entre as atrações anunciadas para a abertura local.

Qual é o primeiro jogo da Copa do Mundo?

O embate entre México e África do Sul vai ser o primeiro jogo da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), depois da cerimônia de abertura com a grande festa.

A partida é válida pela primeira rodada do grupo A. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos ao ganhador e 1 ponto para ambos no empate. Ao fim, os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros avançam para a nova fase eliminatória com 32 seleções.

Na sequência, os classificados seguem para as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a disputa pela taça.

O jogo de México e África do Sul terá transmissão na TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, Globoplay, Ge TV e CazéTV.

Acompanhe a Copa do Mundo 2026 no DCI