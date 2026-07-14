Copa do Mundo 2026

Globo vai transmitir as semifinais da Copa? Onde assistir França x Espanha e Argentina x Inglaterra

França e Espanha dão inicio a decisão que levará a grande final

Escrito por Anny Malagolini
Por que a Globo não vai transmitir a semifinal da Copa hoje Getty
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A reta final da Copa do Mundo de 2026 começa nesta terça-feira (14), mas uma novidade chamou a atenção dos torcedores: pela primeira vez em mais de cinco décadas, a TV Globo não exibirá uma das partidas das semifinais do Mundial. O confronto entre França e Espanha terá transmissão exclusiva da CazéTV, enquanto a emissora carioca optou por transmitir apenas o duelo entre Inglaterra e Argentina, que também estará disponível no canal de Casimiro Miguel.

Por que a Globo não vai transmitir a semifinal da Copa hoje

A mudança acontece por causa do acordo de direitos de transmissão da Copa. Em 2026, a CazéTV garantiu os direitos de todos os 104 jogos do torneio, enquanto a Globo pode exibir apenas 55 partidas e escolhe quais delas transmitirá.

As duas partidas serão transmitidas pela CazéTV, mas apenas uma delas estará na programação da Globo.

Terça-feira (14 de julho)

França x Espanha
Horário: 16h (de Brasília)
Onde assistir: CazéTV (exclusivo)

Quarta-feira (15 de julho)

Inglaterra x Argentina
Horário: 16h (de Brasília)
Onde assistir: TV Globo, sportv e CazéTV
Globo deixa de transmitir uma semifinal após 56 anos

A última vez que a Globo ficou sem exibir uma semifinal de Copa do Mundo ocorreu em 1970, no México. Naquela edição, os dois confrontos semifinais aconteceram simultaneamente. A emissora escolheu transmitir Brasil x Uruguai, partida que classificou a seleção brasileira para a decisão do torneio.

Depois disso, a situação nunca mais se repetiu. Em 1974 e 1978, o Mundial não teve semifinais tradicionais, já que o regulamento previa uma segunda fase em grupos. A partir de 1982, com o retorno do mata-mata, os jogos passaram a ser disputados em dias ou horários diferentes, permitindo que a Globo exibisse ambos.

Agora, com a divisão dos direitos de transmissão, a emissora abre mão de uma das partidas pela primeira vez na era moderna da competição.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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