A final da Copa do Mundo de 2026 contará com duas apresentações ao vivo: uma antes do pontapé inicial e outra no intervalo.

Que horas começa o show da final da Copa do Mundo 2026? Veja quem canta na cerimônia e no intervalo

Que horas começa o show da final da Copa do Mundo 2026? Veja quem canta na cerimônia e no intervalo

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina não terá apenas a disputa pelo título mundial. Antes e durante a decisão deste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a Fifa preparou uma programação musical com alguns dos maiores artistas da música internacional. Veja os horários.

Que horas começa o show da final da Copa do Mundo?

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 começa às 17h30 (horário de Brasília), enquanto o aguardado show do intervalo está previsto para acontecer por volta das 18h45, dependendo do tempo de jogo e dos acréscimos do primeiro tempo. O jogo começa às 16h.

Pouco antes da bola rolar, a cantora Jennifer Hudson interpretará o hino nacional dos Estados Unidos. Já o show do intervalo terá início entre o primeiro e o segundo tempo da decisão, por volta das 18h45 (horário de Brasília).

A FIFA confirmou que o intervalo da final terá 17 minutos, dois a mais que os tradicionais 15 minutos das partidas de futebol. O tempo extra permitirá a montagem e a desmontagem da estrutura do primeiro show de intervalo da história das finais da Copa do Mundo.

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Quem vai cantar na cerimônia de encerramento?

A cerimônia reunirá artistas de diferentes países em uma celebração da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A principal atração será o rapper e cantor Post Malone. Também estão confirmados: Laura Pausini; Nicole Scherzinger; Robbie Williams; IShowSpeed; e participação especial do ator Tom Cruise.

Produzido pelo Balich Wonder Studio, o espetáculo promete celebrar a música, a cultura e o futebol antes do apito inicial da grande decisão.

Quem canta no show do intervalo?

Pela primeira vez na história de uma final de Copa do Mundo, a Fifa promoverá um show durante o intervalo da partida.

A principal atração será Justin Bieber, acompanhado por Burna Boy; Gustavo Dudamel; Coro PS22, de Nova York

A apresentação foi organizada por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e faz parte de uma iniciativa para arrecadar recursos ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, que pretende ampliar o acesso à educação para crianças em diferentes países.

A expectativa é que o palco seja montado diretamente no gramado do MetLife Stadium e desmontado em poucos minutos para a retomada da partida entre Espanha e Argentina.