Globo vai passar hoje? Onde assistir Argentina x Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

Globo vai passar hoje? Onde assistir Argentina x Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

O jogo entre Argentina e Inglaterra nesta quarta-feira, 15 de julho, tem o potencial de definir todo o torneio. O jogo acontece em Atlanta, a partir das 16h. Quem ganhar está na final da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir o jogo da Argentina x Inglaterra

O jogo da Argentina x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SBT, na TV aberta, com início às 16h. Na TV fechada, a partida será exibida pelo sportv e pela N Sports. Também será possível assistir pela Ge TV, via Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube.

Um clássico histórico, uma vaga na final da Copa do Mundo FIFA 2026 e a narração de Galvão Bueno aumentam a expectativa em torno do confronto entre argentinos e ingleses.

No SBT e na N Sports, a partida terá narração de Galvão Bueno e comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nos estúdios do SBT, a analista de arbitragem Nadine Basttos e o comentarista convidado Muricy Ramalho completam o time da transmissão.

As duas seleções chegam embaladas para a semifinal. A Inglaterra eliminou a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final, enquanto a Argentina venceu a Suíça por 3 a 1. O vencedor enfrentará a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo.

Veja onde vai ser a Copa do Mundo 2030.

Quantas seleções participaram da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 contou com 48 seleções, ampliando o formato de 32 equipes utilizado em torneios anteriores. Esse número maior de participantes também significa mais partidas, mais jogos de mata-mata e mais países envolvidos do que nunca.

As 48 seleções foram: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Canadá, Catar, Cazaquistão, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Curaçao, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Haiti, Holanda, Iraque, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nigéria, Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Paraguai, Portugal, República Tcheca, República Democrática do Congo, Senegal, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, Uruguai e Uzbequistão.