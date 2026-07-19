Youtube ao vivo Argentina x Espanha: assistir a final da Copa do Mundo 2026

Após um mês de jogos, a final da Copa do Mundo FIFA de 2026 começa no domingo, 19 de julho. A 23ª edição da final do torneio internacional de futebol será disputada no New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), em East Rutherford, Nova Jersey. O pontapé inicial será às 16h (horário de Brasília).

A Espanha, atual campeã europeia, é a favorita, depois de ter feito a França, antes favorita, parecer incrivelmente comum no início desta semana, com uma vitória por 2 a 0 nas semifinais, e sofreu apenas um gol até agora no torneio. Tudo isso apesar de ter conseguido apenas um empate na estreia contra Cabo Verde, e com o atacante estrela Yamine Lamal ainda sem encontrar sua melhor forma.

Curiosamente, a Argentina, atual campeã da Copa América, mal figurava na lista de favoritos antes do torneio. Mas um Lionel Messi veterano (agora com 39 anos) lembrou ao mundo do futebol por que é considerado o maior jogador de todos os tempos, com uma sequência fantástica de gols e assistências que levou a Argentina à sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo, embora a disputa pela Chuteira de Ouro possa estar fora de alcance depois que Mbappé aumentou sua contagem na ridícula partida pela terceira colocação de ontem.

Youtube ao vivo final da Copa do Mundo

Os brasileiros podem assistir o jogo da Argentina x Espanha pela final da Copa do Mundo pela TV e internet. No Youtube, a transmissão é exclusiva da CazeTV. A transmissão começa às 16h. Para acompanhar, o torcedor deve abrir o aplicativo ou o site da plataforma, pesquisar por “CazéTV” e acessar a transmissão destacada como “ao vivo”. Não é necessário pagar assinatura nem ser membro do canal.

A partida pode ser assistida pelo celular, computador, tablet, videogame ou televisão conectada à internet. Nas smart TVs, basta acessar o aplicativo do YouTube e procurar pelo canal. Também é possível transmitir o vídeo do celular para a TV usando Chromecast, AirPlay ou outro recurso de espelhamento disponível no aparelho.

Numa jogada semelhante à do Super Bowl, a final da Copa do Mundo terá um intervalo especial com apresentações ao vivo de BTS, Shakira, Madonna e Justin Bieber.

A FIFA não planeja estender drasticamente o intervalo do meio-campo, afirmando que ele durará cerca de 17 minutos, apenas dois minutos a mais do que o habitual.

Também vi algumas reportagens de diversos veículos esportivos dizendo que o intervalo será estendido para 30 minutos, o que o colocaria em linha com o Super Bowl.

CazéTV pode fazer história na final da Copa

A decisão marca o capítulo final de uma campanha histórica da CazéTV, que transmitiu gratuitamente os 104 jogos do Mundial de 2026. O canal de Casimiro Miguel consolidou o YouTube como uma das principais opções para acompanhar futebol ao vivo no Brasil e acumulou bilhões de visualizações durante o torneio.

O maior pico aconteceu na partida entre Brasil e Japão, quando a transmissão alcançou mais de 21 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. O número representa dispositivos, e não necessariamente pessoas, já que uma única televisão pode reunir vários espectadores diante da tela. Ainda assim, a marca colocou o canal entre as maiores transmissões ao vivo da história do YouTube.

A CazéTV também registrou 20,1 milhões de aparelhos conectados durante a vitória da Argentina na semifinal. Com a seleção sul-americana novamente em campo, agora diante da Espanha e valendo o título mundial, a expectativa é de um novo recorde de audiência neste domingo.