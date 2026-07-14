Copa do Mundo 2026

Globo vai passar? Onde assistir o jogo da França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo

Jogo começa às 16 no estádio de Dallas

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo da França x Espanha Getty
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O jogo entre França e Espanha nesta terça-feira, 14 de julho, tem o potencial de definir todo o torneio. O jogo acontece em Dallas, a partir das 16h. Quem ganhar está na final da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir o jogo da França x Espanha

O jogo da França x Espanha terá transmissão ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 16h. A Globo e SBT não exibiram o duelo da Copa do Mundo.

A sufocante defesa espanhola enfrenta o ataque implacável da França por uma vaga na final, e o histórico entre as duas seleções só aumenta a expectativa em torno do confronto.

A França busca sua terceira final consecutiva, tendo conquistado o título em 2018 e ficado a um passo do título em 2022, enquanto a Espanha não disputa uma final desde a conquista da Copa do Mundo de 2010.

Ambas as seleções chegam em ótima forma: a França atropelou o Marrocos por 2 a 0 para chegar até aqui e lidera o torneio com 16 gols marcados, impulsionada pelos oito gols e três assistências de Kylian Mbappé , artilheiro da competição, além dos cinco gols de Ousmane Dembélé e das cinco assistências de Michael Olise .

Veja onde vai ser a Copa do Mundo 2030 .

Quantas seleções participaram da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 contou com 48 seleções, ampliando o formato de 32 equipes utilizado em torneios anteriores. Esse número maior de participantes também significa mais partidas, mais jogos de mata-mata e mais países envolvidos do que nunca.

As 48 seleções foram: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Canadá, Catar, Cazaquistão, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Curaçao, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Haiti, Holanda, Iraque, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nigéria, Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Paraguai, Portugal, República Tcheca, República Democrática do Congo, Senegal, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, Uruguai e Uzbequistão.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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