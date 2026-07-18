Vai passar na Globo? Onde assistir o jogo da França x Inglaterra pelo 3º lugar da Copa

Vai passar na Globo? Onde assistir o jogo da França x Inglaterra pelo 3º lugar da Copa

A Espanha enfrentará a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, o que significa que a França jogará contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. A partida pela medalha de bronze acontecerá neste sábado, 18 de julho, às 17h45 (horário de Brasília).

Onde assistir França x Inglaterra

O jogo da França x Inglaterra terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming), geTV (YouTube) e CazéTV (YouTube). As seleções se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo FIFA de 2026 no sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (horário de Brasília), no Estádio de Miami.

A França venceu todas as seis partidas antes da derrota na semifinal para a Espanha , marcando 16 gols e sofrendo apenas 2. Kylian Mbappé foi o artilheiro da equipe com oito gols, empatado com o argentino Lionel Messi na artilharia do torneio, e ainda contribuiu com três assistências. Michael Olise também foi o líder em assistências, com cinco.

A Inglaterra teve um retrospecto de 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota antes de sua eliminação na semifinal contra a Argentina. Harry Kane e Jude Bellingham marcaram seis gols cada e deram uma assistência, além de terem feito dois gols cada em duas partidas. Kane marcou duas vezes contra a Croácia em 17 de junho e novamente contra a República Democrática do Congo em 1º de julho. Bellingham fez o mesmo contra o México em 5 de julho e contra a Noruega em 11 de julho.

A disputa pelo terceiro lugar faz parte da Copa do Mundo desde 1934, a segunda edição do torneio masculino, com exceção de 1950. A Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 na última partida pelo terceiro lugar, em 2022.

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Prévia de França x Inglaterra

A transição defensiva da França contra as investidas tardias de Jude Bellingham é a batalha crucial. A França continua sendo a equipe mais perigosa quando o jogo se desenrola. Kylian Mbappé marcou 8 dos 16 gols da França nesta Copa do Mundo, o que significa que a Inglaterra não pode se dar ao luxo de cometer erros bobos ou ter o meio-campo desorganizado quando a França parte para o ataque.

O verdadeiro ponto de pressão está no que acontece logo atrás dessa primeira onda de ataque, porque Bellingham igualou o recorde da seleção inglesa com 6 gols (sem contar pênaltis) e continua chegando em boas posições para finalizar após o início da jogada.

A Inglaterra está preparada para criar essas oportunidades de contra-ataque. Harry Kane e os passes laterais ao seu redor podem pressionar a linha defensiva da França, e se isso forçar Aurélien Tchouameni e os zagueiros a recuarem, Bellingham terá o espaço que deseja. A França tem um poder de fogo superior, mas a melhor estratégia da Inglaterra é transformar esses momentos de transição em uma infiltração de um meio-campista livre.

Fiquem de olho no espaço acima da área da França após o primeiro passe de ataque da Inglaterra, porque é ali que o jogo pode se desenrolar.