Confira a lista das seleções que já foram eliminadas da Copa do Mundo 2026

Confira a lista das seleções que já foram eliminadas da Copa do Mundo 2026

A maior Copa de todos os tempos começou com 48 seleções. E está diminuindo a cada dia. O Brasil está liderando o grupo C, e um rival já disse adeus para a competição. Veja quais seleções já foram eliminados da Copa do Mundo 2026.

Seleções eliminados da Copa do Mundo 2026

O Haiti se tornou a primeira seleção oficialmente eliminada da Copa do Mundo 2026 com a derrota para o Brasil na sexta-feira e, matematicamente, não tem mais chances de passar da fase de grupos. No novo formato da Copa do Mundo, os dois melhores times de cada grupo – e os oito melhores terceiros colocados – avançam para a fase de 32 avos de final , que começa em 28 de junho.

Considerando que apenas metade das 32 equipes que participavam anteriormente conseguiam passar da fase de grupos, há muito mais margem para erros neste torneio, que está sendo realizado em 16 cidades da América do Norte. A final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

Dois dos três países-sede do torneio, Estados Unidos e México, já garantiram a classificação em seus respectivos grupos e avançarão para a fase eliminatória. O Canadá somou quatro pontos em suas duas primeiras partidas e enfrenta a Suíça na quarta-feira, em jogo que definirá o vencedor do Grupo B.

Seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026

Haiti (Grupo C)

O Haiti perdeu seus dois primeiros jogos na Copa do Mundo: 1 a 0 contra o Equador e 3 a 0 contra o Brasil.

Turquia (Grupo D)

A Turquia perdeu seus dois primeiros jogos: 2 a 0 contra a Austrália e 1 a 0 contra o Paraguai.

Datas da Copa

Fase das oitavas de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho (Miami Gardens, Flórida)

Final: 19 de julho (East Rutherford, Nova Jersey)

Critérios de desempate

De acordo com a FIFA, os critérios de desempate são os seguintes:

1º critério: maior número de pontos conquistados nas partidas da fase de grupos entre as equipes em questão; ou saldo de gols superior nas partidas da fase de grupos entre as equipes em questão. Maior número de gols marcados em todas as partidas da fase de grupos entre as equipes em questão.

Caso não seja possível chegar a uma decisão por meio deste procedimento, os critérios abaixo serão aplicados às duas ou mais equipes que ainda estiverem empatadas em pontos:

Etapa 2: saldo de gols superior em todas as partidas da fase de grupos; maior número de gols marcados em todas as partidas da fase de grupos; maior pontuação de conduta da equipe (jogadores e dirigentes) em relação ao número de cartões amarelos e vermelhos recebidos.

Caso não seja possível chegar a uma decisão por meio dos procedimentos das etapas um e dois acima, o seguinte será aplicado:

Etapa 3: as duas ou mais equipes que ainda estiverem empatadas em pontos serão classificadas de acordo com a edição mais recente do Ranking Mundial Masculino da FIFA.