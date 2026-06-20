O que acontece se o Brasil perder hoje para o Haiti na Copa?

O que acontece se o Brasil perder hoje para o Haiti na Copa?

O Brasil volta a campo pela Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, 19 de junho, contra o Haiti. A partida vale pela segunda rodada do Grupo C, que também conta com Marrocos e Escócia. Mas o que acontece se a seleção brasileira perder? Veja as regras da FIFA.

O que acontece se o Brasil perder hoje?

Caso perca para o Haiti, o Brasil ficará com apenas um ponto em duas rodadas, já que empatou com Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026. A seleção haitiana, que perdeu para a Escócia na primeira partida, chegaria a três pontos e entraria de vez na briga por uma vaga no mata-mata.

A situação do grupo também dependerá do resultado de Escócia x Marrocos, o outro jogo da chave nesta sexta-feira. Mesmo assim, uma derrota não elimina o Brasil automaticamente, mas deixaria a Seleção pressionada para a última rodada.

Nesse cenário, o Brasil precisaria vencer a Escócia no dia 24 de junho para chegar a quatro pontos e ainda dependeria da combinação de resultados do grupo. A classificação poderia vir como um dos dois primeiros colocados ou, em caso de terceiro lugar, pela disputa entre os melhores terceiros colocados.

Até uma campanha em terceiro lugar pode manter o Brasil vivo na Copa, pois o formato de 2026 permite que oito seleções nessa posição avancem ao mata-mata. Por isso, saldo de gols e número de gols marcados podem fazer diferença.

Portanto, perder para o Haiti complicaria a situação, mas não representaria eliminação imediata.

Quais são os próximos jogos do Brasil?

Depois de enfrentar o Marrocos, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos pelo Grupo C:

Brasil x Haiti: 19 de junho, às 21h30, no Estádio da Filadélfia;

Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h, no Estádio de Miami.

Os horários são de Brasília. Os resultados desses confrontos definirão a posição do Brasil no grupo e a possível classificação para o mata-mata.

Se perder a estreia, a partida contra o Haiti ganhará importância ainda maior. Uma vitória recolocaria a equipe na disputa, enquanto outro tropeço deixaria a classificação dependente de uma combinação mais difícil de resultados.

Quando uma seleção pode ser eliminada da Copa?

Uma seleção é eliminada quando não possui mais possibilidade matemática de terminar entre as duas primeiras colocadas do grupo nem de avançar como uma das oito melhores terceiras.

Na prática, a definição costuma acontecer na terceira e última rodada. Mesmo uma equipe derrotada nos dois primeiros jogos pode chegar a três pontos e terminar na terceira posição, dependendo dos resultados e dos critérios de desempate.

Isso não significa que três pontos garantam vaga. Como apenas oito dos 12 terceiros colocados avançam, será necessário comparar as campanhas entre grupos diferentes.

Se duas ou mais seleções terminarem empatadas em pontos, a classificação considera inicialmente o saldo de gols e o número de gols marcados. Depois são analisados o confronto direto, a pontuação disciplinar pelo fair play e, se necessário, outros critérios previstos pela Fifa.

A partir da fase de 32 avos de final, o formato muda. Os confrontos passam a ser eliminatórios: quem vencer avança e quem perder deixa a Copa. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá prorrogação e, se a igualdade continuar, disputa de pênaltis.