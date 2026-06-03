Onde vai passar Holanda x Argélia hoje? Veja horário, escalações e se Memphis Depay joga

Onde vai passar Holanda x Argélia hoje? Veja horário, escalações e se Memphis Depay joga

A seleção da Holanda entra em campo nesta quarta-feira, 3 de junho de 2026, para enfrentar a Argélia em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2026. O duelo acontece no estádio De Kuip, em Roterdã, e serve como um dos últimos testes das duas equipes antes da estreia no Mundial, que começa nas próximas semanas nos Estados Unidos, México e Canadá.

O confronto desperta a atenção dos torcedores brasileiros por conta da presença de Memphis Depay, atacante do Corinthians e principal referência ofensiva da seleção holandesa. A expectativa é de que o jogador esteja entre os titulares e ganhe minutos importantes antes da competição mais importante do calendário internacional.

Onde assistir Holanda x Argélia ao vivo?

A partida entre Holanda e Argélia terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming. A bola começa a rolar às 15h45 (horário de Brasília).

Holanda x Argélia

Data: quarta-feira, 3 de junho de 2026

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: De Kuip, em Roterdã, Holanda

Transmissão: ESPN e Disney+

Memphis Depay vai jogar hoje?

Tudo indica que sim. O atacante do Corinthians segue como uma das principais peças da seleção holandesa e aparece entre os nomes cotados para iniciar a partida. Além da experiência internacional, Memphis chega como maior artilheiro da história da seleção dos Países Baixos e um dos líderes do elenco comandado por Ronald Koeman.

A comissão técnica pretende utilizar o amistoso para ajustar a equipe antes da Copa do Mundo, o que aumenta as chances de os principais jogadores começarem jogando. A expectativa é que Memphis atue ao lado de nomes como Cody Gakpo e Xavi Simons no setor ofensivo.

Provável escalação

A equipe holandesa deve entrar em campo com Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Aké; Reijnders, Frenkie de Jong e Xavi Simons; Frimpong, Memphis Depay e Cody Gakpo.

Com um elenco recheado de jogadores que atuam nos principais clubes da Europa, a Holanda chega ao amistoso como favorita. A seleção aposta na experiência de Van Dijk na defesa e no poder de decisão de Memphis para chegar forte ao Mundial.

Do outro lado, a Argélia também utiliza a partida para fazer os últimos ajustes antes da Copa do Mundo. Os jogadores são: Mandrea; Atal, Mandi, Tougaï e Aït-Nouri; Bennacer, Zerrouki e Chaïbi; Mahrez, Gouiri e Amoura.

A equipe africana deposita suas esperanças principalmente em Riyad Mahrez, ídolo da seleção e um dos jogadores mais experientes do grupo.

O duelo em Roterdã é encarado pelas duas seleções como uma oportunidade importante para corrigir detalhes táticos e ganhar ritmo de jogo antes do início da Copa do Mundo de 2026. A Holanda busca confirmar o favoritismo e mostrar força ofensiva diante de sua torcida, enquanto a Argélia tenta surpreender e ganhar confiança para a competição.

Com transmissão para o Brasil pela ESPN e Disney+, o amistoso promete atrair os olhares dos fãs de futebol e dos torcedores do Corinthians, que poderão acompanhar mais uma atuação de Memphis Depay com a camisa laranja.