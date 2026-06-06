Onde vai passar o jogo Estados Unidos x Alemanha em amistoso hoje, sábado

Os Estados Unidos encerram sua preparação para a Copa do Mundo 2026 com um amistoso diante da Alemanha neste sábado, no Soldier Field, em Chicago. A partida será disputada no Soldier Field, em Chicago, com início marcado para 15h30 de Brasília neste sábado, 6 de junho.

Com a lista final de 26 jogadores definida para o Mundial disputado em casa, o técnico Mauricio Pochettino espera dar mais um passo importante rumo ao torneio após a vitória por 3 a 2 sobre Senegal no último fim de semana.

O desafio contra a Alemanha representa um nível de exigência maior para os norte-americanos. Os alemães ocupam atualmente a 10ª posição no ranking da FIFA e carregam a tradição de quatro títulos mundiais conquistados ao longo da história.

Depois deste amistoso, os Estados Unidos voltarão a campo apenas pela Copa do Mundo. A estreia da seleção será no dia 12 de junho, contra o Paraguai, em Los Angeles.

Onde assistir Estados Unidos x Alemanha ao vivo

Quem deseja acompanhar o amistoso entre Estados Unidos e Alemanha ao vivo poderá assistir à transmissão pela ESPN, na TV por assinatura. A partida também estará disponível para os assinantes do Disney+, plataforma de streaming que exibe os jogos da emissora. O confronto acontece neste sábado, 6 de junho, às 15h30 (horário de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, e serve como o último compromisso das duas seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

Uma das anfitriãs da Copa do Mundo de 2026, a seleção dos Estados Unidos não precisou disputar as Eliminatórias e utilizou a temporada para realizar amistosos de preparação. A equipe comandada por Mauricio Pochettino integra o Grupo D do Mundial, ao lado de Austrália, Paraguai e Turquia.

Do outro lado, a Alemanha chega após uma vitória convincente por 4 a 1 sobre a Finlândia em amistoso recente. Tetracampeã mundial, a equipe alemã busca recuperar o protagonismo em grandes competições e aparece como uma das candidatas a avançar longe no torneio.

Os alemães estão no Grupo E da Copa do Mundo, juntamente com Costa do Marfim, Equador e Curaçao.

Calendário dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2026

31 de maio – Estados Unidos 3 x 2 Senegal (amistoso) – 16h30

– Estados Unidos 3 x 2 Senegal (amistoso) – 16h30 6 de junho – Estados Unidos x Alemanha (amistoso) – 15h30

– Estados Unidos x Alemanha (amistoso) – 15h30 12 de junho – Estados Unidos x Paraguai (fase de grupos da Copa do Mundo) – 22h

– Estados Unidos x Paraguai (fase de grupos da Copa do Mundo) – 22h 19 de junho – Estados Unidos x Austrália (fase de grupos da Copa do Mundo) – 16h

– Estados Unidos x Austrália (fase de grupos da Copa do Mundo) – 16h 25 de junho – Estados Unidos x Turquia (fase de grupos da Copa do Mundo) – 23h

A partida contra a Alemanha será o último teste da equipe de Mauricio Pochettino antes do início do Mundial, competição em que os norte-americanos atuarão como anfitriões e tentarão fazer uma campanha histórica diante de sua torcida.