Copa do Mundo 2026

Por que Richarlison não foi convocado para a Copa?

Lesões e vida pessoal marcam momento do atacante

Escrito por Anny Malagolini
Por que Richarlison não foi convocado para a Copa © LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIREITOS RESERVADOS

Um dos nomes mais populares do mundial passado, Richarlison não foi convocado para a Copa do Mundo. Aos 29 anos, o brasileiro joga no Tottenham, mas ficou de fora da lista de Ancelotti. Saiba o motivo!

Por que Richarlison não foi convocado por Ancelotti?

A ausência do centroavante Richarlison na lista de convocados de Ancelotti para a seleção já era prevista por analistas devido a problemas físicos. O atleta enfrentou um histórico médico complicado nas últimas temporadas europeias, sofrendo com uma série de lesões musculares recorrentes na panturrilha e uma pubalgia crônica que exigiu intervenção cirúrgica.

Esses problemas clínicos impediram que o jogador mantivesse uma sequência competitiva de alto rendimento no Tottenham. A falta de ritmo ideal e a necessidade de preservar o atleta para uma recuperação física completa pesaram para que a comissão técnica da Seleção optasse por outras opções ofensivas que vivem momentos de maior regularidade nos gramados ingleses e europeus.

Casamento com Amanda Araújo

Fora das quatro linhas, a vida do jogador profissional também passa por um período de consolidação e grande exposição. Richarlison divide sua rotina na Inglaterra com a influenciadora digital e estudante de direito Amanda Araújo. O relacionamento, que começou de forma discreta e ganhou força nas redes sociais, estabilizou a vida pessoal do atleta em solo britânico, com o casal compartilhando frequentemente os bastidores da vida em Londres e o suporte mútuo durante os períodos de recuperação física do jogador.

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Amanda Araújo ganhou forte projeção na internet pelo estilo autêntico e por acompanhar de perto a carreira do companheiro. A presença da influenciadora nos jogos e o cotidiano compartilhado com os seguidores transformaram a dinâmica pública do atleta, que antes centralizava suas aparições em momentos descontraídos com companheiros de clube, e hoje exibe uma fase voltada ao amadurecimento familiar.

Polêmica com o nome do filho movimenta redes sociais

A vida familiar do centroavante também ocupou as manchetes recentemente devido a debates calorosos na internet. O nascimento do primeiro filho do jogador gerou repercussão após a escolha de um nome considerado incomum pelo público: Richarlison Júnior. A revelação provocou uma onda de comentários e julgamentos de internautas em diversas plataformas digitais.

Diante do cenário, o jogador rebateu publicamente as críticas direcionadas à sua escolha familiar. Richarlison utilizou seus perfis oficiais para responder aos questionamentos de forma contundente, defendendo a autonomia do casal na decisão e criticando a intromissão do público em assuntos estritamente particulares.

Richarlison até respondeu uma internauta que criticou o nome do filho dele: “Rick não vai precisar trabalhar.”, afirmou.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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