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Copa do Mundo 2026

Portugal x Congo ao vivo no YouTube: assistir jogo da Copa do Mundo

Jogo começa às 14h e tem transmissão gratuita

Escrito por Anny Malagolini
Portugal x Congo ao vivo no YouTube DCI

Portugal x RD Congo ao vivo é uma das buscas dos torcedores nesta quarta-feira, 17 de junho, dia de estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 14h, pelo horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e vale pela primeira rodada do Grupo K.

O confronto marca a estreia de Cristiano Ronaldo em mais uma edição de Copa do Mundo. Aos 41 anos, o camisa 7 português inicia a caminhada em busca de um título inédito para Portugal, enquanto a República Democrática do Congo volta ao Mundial depois de mais de cinco décadas fora do torneio.

Portugal x Congo ao vivo no YouTube

O jogo de Portugal contra Congo terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibe a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura. A Globo não vai exibir essa partida da Copa do Mundo 2026.

A transmissão oficial pode ser acessada diretamente pelo YouTube. O torcedor pode entrar na plataforma antes do início do jogo, procurar pela partida e ativar o lembrete para receber a notificação quando a cobertura começar.

Para assistir Portugal x RD Congo ao vivo, siga o passo a passo:

  • Abra o aplicativo ou site do YouTube;
  • Digite “Portugal x RD Congo ao vivo CazéTV” na busca;
  • Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  • Ative o lembrete, se a live ainda não tiver começado;
  • No horário do jogo, aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem quer acompanhar o jogo com imagens pelo YouTube. A partida também movimenta os torcedores que buscam placar ao vivo, escalações e lances em tempo real da estreia portuguesa na Copa.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Cristiano Ronaldo deve ser titular na estreia de Portugal contra a RD Congo. O atacante é o principal nome da seleção portuguesa e chega ao Mundial como uma das atrações da primeira rodada.

Portugal também conta com jogadores importantes no meio-campo e no ataque, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e João Félix. A equipe comandada por Roberto Martínez entra em campo como favorita, mas tenta evitar surpresa logo na estreia.

Do outro lado, a RD Congo busca fazer história. A seleção africana não disputava uma Copa do Mundo desde 1974, quando participou do torneio ainda como Zaire. O retorno ao Mundial aumenta o peso do jogo contra Portugal, especialmente diante de um adversário estrelado.

Portugal deve começar com Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

A RD Congo deve ir a campo com Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Sadiki; Wissa, Moutoussamy, Mukau e Meschak Elia; Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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