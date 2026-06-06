Copa do Mundo 2026

Qual canal vai transmitir Brasil x Egito hoje: onde assistir online

Torcida pode assistir jogo de graça pela internet

Escrito por Anny Malagolini
Qual canal vai passar Brasil x Egito DCI

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado para mais um compromisso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026. O amistoso entre Brasil e Egito desperta o interesse dos torcedores que querem acompanhar os últimos ajustes da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.

Qual canal vai passar Brasil x Egito ao vivo?

O amistoso entre Brasil e Egito terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Globo e também pelo canal por assinatura SporTV. Quem prefere acompanhar pela internet poderá assistir online através do serviço de streaming Globoplay, mediante as condições da plataforma.

A partida acontece nos Estados Unidos e reúne duas seleções classificadas para a Copa do Mundo. O confronto serve como teste importante para a comissão técnica avaliar o desempenho dos jogadores e definir os últimos detalhes da equipe titular

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O duelo contra o Egito marca uma das últimas oportunidades para Carlo Ancelotti testar alternativas antes da estreia brasileira na Copa do Mundo. A expectativa é que o treinador utilize força máxima para dar entrosamento ao elenco e consolidar o modelo de jogo que pretende levar ao torneio.

Entre os destaques da convocação estão nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Bruno Guimarães, que devem ter papel importante na campanha brasileira em busca do hexacampeonato mundial.

Do outro lado, o Egito chega embalado pela classificação para a Copa do Mundo e conta com a liderança de Mohamed Salah. O atacante é a principal referência técnica da equipe africana e uma das atrações do amistoso.

O confronto promete ser um teste interessante para o Brasil diante de um adversário que costuma explorar velocidade e transições rápidas, características que podem representar desafios importantes antes do início do Mundial

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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