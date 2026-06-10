A Copa terá uma abertura diferente de todas as edições anteriores. Pela primeira vez, o Mundial será organizado por três países – México, Estados Unidos e Canadá – e, por isso, a FIFA preparou três cerimônias de abertura, uma em cada nação-sede. Para quem quer saber quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2026, a programação reúne nomes globais da música, como Shakira, Burna Boy, Anitta, Katy Perry, Future, Michael Bublé, Alanis Morissette, J Balvin, Maná e Tyla.

A primeira cerimônia será no México, no dia 11 de junho, antes do jogo entre México e África do Sul. No dia seguinte, 12 de junho, Canadá e Estados Unidos também terão eventos especiais antes das estreias de suas seleções no torneio.

Afinal, quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2026?

A abertura da Copa do Mundo 2026 terá Shakira e Burna Boy como principais atrações da cerimônia oficial no México. Os dois vão apresentar a música “Dai Dai” antes do jogo inaugural entre México e África do Sul.

Além deles, o Mundial também terá shows de Anitta, Katy Perry, Future, Michael Bublé, Alanis Morissette, J Balvin, Maná, Belinda, LISA, Rema e Tyla nas cerimônias do Canadá e dos Estados Unidos.

Com três países-sede e três eventos de abertura, a Copa do Mundo 2026 começa com uma programação musical internacional e promete uma das maiores festas já vistas antes do início de um Mundial.

Programação da abertura da Copa do Mundo 2026 no México

A abertura oficial da Copa do Mundo 2026 será realizada na quinta-feira, 11 de junho, no Estádio da Cidade do México, antigo Estádio Azteca. A cerimônia acontece antes da partida entre México e África do Sul, que abre o Mundial.

A festa no México terá Shakira e Burna Boy como grandes atrações. Os dois vão apresentar “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026. Também estão previstos artistas ligados à música latina e mexicana, em uma celebração voltada à cultura do país-sede.

Artistas confirmados na abertura do México

Shakira;

Burna Boy;

Alejandro Fernández;

Belinda;

Danny Ocean;

J Balvin;

Lila Downs;

Los Ángeles Azules;

Maná;

Tyla.

Horários da abertura no México

Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026;

Local: Estádio da Cidade do México, no México;

Jogo: México x África do Sul;

Previsão da cerimônia: cerca de 90 minutos antes da partida;

Horário estimado da cerimônia: 14h30, no horário de Brasília;

Horário do jogo: 16h, no horário de Brasília.

A cerimônia mexicana deve misturar música, apresentações culturais e referências à tradição local, com destaque para elementos visuais inspirados no papel picado, arte típica do México.

Programação da abertura da Copa do Mundo 2026 no Canadá

O Canadá terá sua cerimônia de abertura na sexta-feira, 12 de junho, em Toronto, antes da estreia da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina.

A festa canadense será realizada no Estádio de Toronto, conhecido internacionalmente como BMO Field. O evento terá como tema a diversidade cultural do país, com artistas canadenses e nomes internacionais convidados.

Artistas confirmados na abertura do Canadá

Alanis Morissette;

Alessia Cara;

Elyanna;

Jessie Reyez;

Michael Bublé;

Nora Fatehi;

Sanjoy;

Vegedream;

William Prince.

Horários da abertura no Canadá

Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026;

Local: Estádio de Toronto, no Canadá;

Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina;

Previsão da cerimônia: cerca de 90 minutos antes da partida;

Horário estimado da cerimônia: 14h30, no horário de Brasília;

Horário do jogo: 16h, no horário de Brasília.

A abertura canadense marca um momento histórico para o país, já que será o primeiro jogo de Copa do Mundo da seleção masculina do Canadá em casa. A cerimônia deve apostar em uma estética de mosaico cultural, simbolizando a diversidade da população canadense.

Programação da abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos

A terceira cerimônia de abertura será realizada nos Estados Unidos, também na sexta-feira, 12 de junho. O evento acontecerá em Los Angeles, no SoFi Stadium, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai.

A programação norte-americana terá perfil de grande show pop, com nomes de diferentes países e estilos musicais. Entre as atrações está Anitta, representante brasileira na festa dos Estados Unidos.

Artistas confirmados na abertura dos Estados Unidos

Katy Perry;

Future;

Anitta;

LISA;

Rema;

Tyla.

Horários da abertura nos Estados Unidos

Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026;

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos;

Jogo: Estados Unidos x Paraguai;

Previsão da cerimônia: cerca de 90 minutos antes da partida;

Horário estimado da cerimônia: 20h30, no horário de Brasília;

Horário do jogo: 22h, no horário de Brasília.

A cerimônia dos Estados Unidos deve ter uma proposta mais voltada ao entretenimento global, com projeções, apresentações musicais e uma seleção de artistas que representam a força da cultura pop no país.

Por que a Copa do Mundo 2026 terá três aberturas?

A Copa do Mundo 2026 terá três aberturas porque será a primeira edição do torneio organizada por três países ao mesmo tempo. México, Canadá e Estados Unidos receberão jogos do Mundial, que também será o maior da história.

A edição de 2026 terá 48 seleções, 104 partidas e será disputada em 16 cidades-sede. Por isso, a FIFA decidiu criar cerimônias separadas para marcar a estreia de cada país anfitrião.

O México receberá a abertura oficial do torneio. Já Canadá e Estados Unidos terão cerimônias próprias antes dos primeiros jogos de suas seleções.