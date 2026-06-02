Copa do Mundo 2026

Voo da Seleção Brasileira para a Copa 2026: como acompanhar ao vivo a viagem

Seleção Brasileira viaja com destino a Nova Jersey, nos Estados Unidos

Escrito por Anny Malagolini
Voo da Seleção Brasileira Boeing 767-300 VIP - reprodução

A Seleção Brasileira embarcou na noite desta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo 2026. Após cerca de uma hora de atraso, a aeronave deixou o Brasil por volta das 23h (horário de Brasília) com destino a Nova Jersey, onde a delegação iniciará sua preparação para o Mundial. A viagem tem duração estimada de aproximadamente 10 horas e é realizada em um Boeing 767-300 VIP, modelo avaliado em mais de R$ 1 bilhão e equipado com 96 assentos-cama para garantir maior conforto aos jogadores e comissão técnica.

A expectativa é que a delegação desembarque em Nova Jersey na manhã desta terça-feira (2), iniciando oficialmente a reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

Como acompanhar o voo da Seleção Brasileira ao vivo

Os torcedores podem monitorar o trajeto da delegação em tempo real por plataformas de rastreamento aéreo, como o FlightRadar24, AirNav Radar e Plane Finder. O voo está sendo identificado pelo código ARN767, utilizado pela companhia responsável pela operação da aeronave. (Plane Finder Flight Tracker)

Para acompanhar:

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  • Acesse o site ou aplicativo do FlightRadar24;
  • Digite ARN767 no campo de busca;
  • Clique no voo para visualizar posição atual, altitude, velocidade e horário estimado de chegada.

Além do FlightRadar24, o código também pode ser pesquisado em serviços como Plane Finder e AirNav Radar, que exibem informações semelhantes sobre a rota da aeronave.

Quem está no avião da Seleção?

Ao todo, 91 pessoas integram a delegação brasileira. O grupo conta com os 23 jogadores convocados, o técnico Carlo Ancelotti, integrantes da comissão técnica, equipe de comunicação e marketing da CBF, diretores da entidade e o presidente Samir Xaud.

Antes do embarque, os atletas participaram de uma cerimônia de despedida na sede da Confederação Brasileira de Futebol, em um evento organizado para marcar simbolicamente o início da campanha brasileira em busca do hexacampeonato.

O Boeing 767-300 VIP que transporta a Seleção até os Estados Unidos não será utilizado durante a Copa do Mundo. Os deslocamentos internos entre as cidades-sede ficarão sob responsabilidade da FIFA, enquanto o retorno ao Brasil ocorrerá em uma aeronave comercial da companhia aérea Azul.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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