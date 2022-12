VOTAÇÃO: qual dos memes de 2022 é o melhor?

De Pantanal ao BBB, passando pelas eleições até a Copa do Mundo, os brasileiros fizeram muitos memes que foram sucesso nas redes sociais neste último ano. Entre o "patriota do caminhão", "isso aqui é elite" do streamer Casimiro e do "bora, Bill", veja alguns dos memes 2022.

Larissa do BBB 22 dançando na escola - Memes 2022

Logo após sua eliminação no BBB 22, Larissa Tomásia visitou sua antiga escola em Limoeiro, no interior de Pernambuco, e dançou a música Socadona, de Ludmilla, durante o intervalo do colégio. No entanto, os internautas acharam um pouco inusitada a "presença VIP" da ex-BBB e as imagens viralizaram nas redes sociais.

larissa tomásia ex participante do bbb22 bbb 2022 com um cropped rosa e calça jeans dançando a música socadona da ludmilla interrompendo a aula pra dançar no pátio durante o recreio intervalo dos alunos estudantes jovens adolescentes crianças da sua antiga escola de ensino médio pic.twitter.com/xlKwD4OqsY — 📁 acervo de memes (@qqrmeme) May 2, 2022

BÔNUS: Larissa, o limão e as fake news

Outros dois vídeos de Larissa viralizaram nas redes. Um deles foi uma história contada pela pernambucana, na qual ela afirma que Pedro Scooby teria filmado um limão sendo jogado no lixo como uma forma de atacá-la. Isso porque a ex-BBB usava em suas redes sociais um emoji de limão para identificar sua torcida.

Scooby fez stories jogando um limão mofado fora e a

Larissa achou que ele fez isso de propósito porque limão é o emoji dela KKKKKKKK se duvidar, Scooby nem se ligou que entrou mais 2 pessoas na casa e a minha achando que ele tá perseguindo ela #bbb22 pic.twitter.com/r0Ybt2HzEn — Bic Müller  (@bicmuller) February 16, 2022

Durante seu retorno para uma dinâmica com os eliminados, a ex-BBB confessou que jogou fake news durante o confinamento para atrapalhar os participantes.

sim, claro!! eu joguei várias fake news, e joguei verdadeiras também! [larissa do bbb22] pic.twitter.com/LfHd9QeBQc — 💾 acervo coastlines (@coastlinesfiles) April 15, 2022

Correspondente da Choquei

Quando a Ucrânia e a Rússia entraram em guerra em fevereiro de 2022, a página no Twitter e do Instagram da Choquei, que até então cobria somente fofocas de famosos, começou a publicar notícias sobre o conflito, surpreendendo seus seguidores.

Os internautas então criaram a "correspondente Choquei", personagem representado pelo meme de Gretchen, que enviaria as informações para o veículo. Desde então, a correspondente já apareceu em dezenas de situações, incluindo as eleições.

Beyhecyorvittar correspondente da choquei direto da boca de urna digital.#LulaNoPrimeiroTurno13 pic.twitter.com/8ZrvrLN5dx — HECTOR | Be Alive 🐝.parody (@beyalivehector) October 2, 2022

gente devo confessar eu me escangalho de rir com esses meme da gretchen correspondente da choquei pic.twitter.com/Q01c5THkpt — 🇲🇦 BLACK EYE (@rkivellow) November 14, 2022

Em novembro, o meme virou realidade quando Gretchen se transformou na correspondente Choquei. A rainha do rebolado foi até a Copa do Mundo no Catar para criar o conteúdo.

🚨VEJA: Equipe @choquei já está pronta para a cobertura do jogo do Brasil, direto da Copa do Mundo no Qatar. pic.twitter.com/GSJrVB2xvu — CHOQUEI (@choquei) November 24, 2022

Memes de Pantanal - Memes 2022

O remake de Pantanal foi um dos grandes sucessos da televisão brasileira em 2022. O folhetim adaptado por Bruno Luperi trouxe de volta a história de Juma Marruá (Alanis Guillen), José Leôncio (Marcos Palmeira) e Maria Bruaca (Isabel Texeira), fenômeno em 1990, e que conquistou não só os noveleiros, mas o público das redes sociais.

quero ir embora pra casa quérimbora compilação da juma marruá personagem de alanis guillen na novela pantanal falando repetidas vezes copiosamente que quer ir embora pra casa para diversos personagens como jove jesuíta barbosa muda bella campos #Pantanal pic.twitter.com/eZYXh6YDiP — cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) June 22, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

"Isso aqui é elite"

Casimiro Miguel, 29, é um dos grandes nomes de 2022. O jornalista se tornou um dos maiores streamers do Brasil e conquistou uma legião de fãs, que reproduzem seus bordões na internet.

Uma das frases mais famosas do produtor de conteúdo é "isso aqui é elite", usada por ele para avaliar os personagens de Pokémon. "Meteu essa" e "aceitas pix?" são outros bordões de Casimiro que circulam nas redes sociais.

Bora, Bill - Memes 2022

"Bora, Bill" surgiu após um vídeo gravado na região de Croatá, interior do Ceará, viralizar na web. O meme se trata de imagens de um jogo de futebol, no qual um torcedor grita incansavelmente para outro homem que acompanha a partida a frase "Bora, Bill".

Ele também grita para a esposa e filho do rapaz: "Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill". A brincadeira chegou até em Neymar, que reproduziu o meme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tv 100 Futuro de Betânia (@tv100futuro_oficial)

Até o Neymar tá na brincadeira Bora Bill pic.twitter.com/jzxai0op2H — Bora Bill (@BoraBill2022) September 9, 2022

Jade Picon em Travessia

Jade Picon fez sua estreia como atriz em Travessia, novela das nove da Globo, no papel de Chiara. A atuação da novata, no entanto, não agradou os internautas, que tecem dezenas de críticas sobre a participação da influenciador digital.

Em meio à tantos comentários, algumas cenas de Jade também viraram meme na web, principalmente na qual a jovem força o sotaque carioca.

#Travessia O que estão achando da atuação da Jade Picon?? pic.twitter.com/W1yJQcg9DD — Gabriel Campos (@gabscmps) October 12, 2022

O teste de carioquês da Jade pra Travessia pic.twitter.com/qXn8ocUdKI — jardel (@cjardelalves) October 12, 2022

Memes 2022 das eleições

Nem as eleições escaparam de virar um dos memes 2022. Os próprios candidatos viralizaram nas redes sociais com suas falas nos debates - como o candidato à presidência Luiz Felipe D'Avila, do partido NOVO, que se confundiu dizendo "que tristreza" ou a professora Maria de Lourdes Soares Melo, candidata ao governo do Piaui pelo PCO, com o "ah, você quer me calar?".

que tistreza tristeza luiz felipe d’avila no debate presidencial de 2022 da globo homem político candidato à presidência presidente indo até o microfone falar e falando errado triste decepcionado decepção infelicidade infeliz pic.twitter.com/6JgQYbcvEJ — 📁 acervo de memes (@qqrmeme) November 4, 2022

a você quer me calar? pic.twitter.com/3GEQl881hN — 𝙣𝙪𝙣𝙣𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙚 (@jubsney) November 4, 2022

Passageiros reconhecem Padre Kelmon durante voo e começam a gritar "Viva, São João!"pic.twitter.com/Fg6lMS5pH8 — PAN (@forumpandlr) October 2, 2022

Patriota do Caminhão

Após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciáveis de 2022, apoiadores do então presidente fecharam as rodovias em atos antidemocráticos pedindo a intervenção das forças armadas pois não aceitavam o resultado das eleições.

Em um dos pontos interditados, um caminhão furou o bloqueio montado por bolsonaristas e seguiu viagem. Um dos apoiadores do presidente se agarrou no pára-brisas do veículo e foi carregado por cerca de 6km, de acordo com a Folha de S. Paulo. A cena inusitada viralizou nas redes sociais.

O patriota do caminhão pic.twitter.com/096Z2hMqsu — Mioh ▽▲ (@camilacinefila) December 4, 2022

Memes 2022 da Copa

Apesar da derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2022, os brasileiros não perderam a oportunidade de fazer memes 2022. Logo no primeiro dia, o príncipe Af Jal Thani viralizou ao aparecer na arquibancada da partida entre Catar e Equador com uma expressão indignada e jogando seu lenço.

Entre os memes da Copa, também estão o mascote oficial e, principalmente, o gol de Richarlison no jogo Brasil e Sérvia.

depois do presépio de máscara temos a tapioca homofóbica do sus e eu acho que ja da pra abrir um museu com as obras de arte do nosso sistema de saúde pic.twitter.com/dviMjxiU8P — bah (@baduuuuuuuuu) November 24, 2022

A tapioca homofóbica não quer ouvir o barulho da latinha. pic.twitter.com/flC4DHJjmV — 🏳️‍🌈⃤ Sagiotário do Zolpidem (@uebertroque) November 21, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abdulrahman Althani (@afjalthani1)

🧑‍🎨🎨 Fotos sem flash, por favor! #BRA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 24, 2022

Quem não tá pombalizado ainda é MALUCOOOOOOO I speak English, my friend pic.twitter.com/h2IEkUSeng — ái spiki inglish mái freindi (@gi_jmb) November 24, 2022

