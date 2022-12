Elenco de Matilda O Musical: quem é quem no filme

Quem é fã do clássico de 1996 com Mara Wilson e dirigido por Danny DeVito agora tem uma nova versão do filme infantil para conferir. Baseado no musical da Broadway, pela que tem inspiração no livro de Roald Dahl, Matilda: O Musical traz uma produção cheia de dança e energia. Entre o elenco de Matilda: O Musical, se destacam artistas de renome, como Emma Thompson, que vive a temida Agatha Trunchbull.

Alisha Weir é a protagonista do elenco de Matilda: O Musical

A atriz de 13 anos Alisha Weir é a protagonista Matilda. Como o título já indica, a menina se chama Matilda. Ela é muito inteligente, mas é negligenciada pela família. Quando começa a estudar em uma escola com uma adorável professora, mas uma diretora tenebrosa, a menina descobre que tem poderes especiais que pode usar a seu favor.

Apesar da pouca idade, Alisha atua já há alguns anos. Ela foi Siobhan Callahan no terror de 2018 Don't Leave Home, Rachael em Day Out (2018), Laura na série Darklands (2019), além de emprestar sua voz para a personagem Primrose na animação Epa! Cadê o Noé? 2.

Lashana Lynch é a doce professora Honey

Uma das mocinhas do elenco de Matilda é interpretada por Lashana Lynch. Ela faz o papel da professora Honey, mulher que se preocupa com os alunos, em especial Matilda, já que a educadora percebe que a vida da menina em casa não é nada fácil.

Lashana é uma das atrizes em ascensão em Hollywood nos últimos anos. A britânica começou a ganhar maior notoriedade em 2019, quando interpretou Maria Rambeau em Capitã Marvel. Depois, ela foi Nomi em 007: Sem Tempo para Morrer, foi a própria Capitã Marvel de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022) e esteve também na produção de ação A Mulher Rei, estrelado por Viola Davis, como Izogie.

Stephen Graham

Stephen Graham interpreta Mr. Wormwood, o relapso pai de Matilda. Além de tudo, o homem ainda é um trambiqueiro de primeira que quer passar a perna nos outros.

Stephen é natural de Kirkby, no Reino Unido, tem 49 anos e já participou de várias obras famosas. Nos últimos anos ele esteve na série de sucesso Peaky Blinders, além de aparecer em Venom: Tempo de Carnifina (2021), Àguas do Noite (2021), Tempo (2021), O Irlândes (2019), Rocketman (2019), entre outros.

Andrea Riseborough

Andrea Riseborough interpreta Mrs. Wormwood, a mãe de Matilda. Ela também não se preocupa com a filha como deveria e tem uma criação relapsa com a menina.

Andrea tem 41 anos de idade e é de Newcastle upon Tyne, no Reino Unido. Nos últimos anos, ela deu às caras em Amsterdam (2022), To Leslie (2022), Please Baby Please (2022), A Vida Eletrizante de Louis Wain (2021), Here Before (2021), e ZeroZeroZero (2019 - 2020).

Emma Thompson é a vilã do elenco de Matilda

A aclamada atriz britânica Emma Thompson vive a temida vilã Agatha Trunchbull, diretora do colégio de Matilda. Emma já esteve em várias franquias de sucesso, como Harry Potter, MIB: Homens de Preto, Nanny McPhee e já ganhou 2 Oscars: um em 1993 por Retorno a Howards End e outro em 1996 por Razão e Sensibilidade.

Em 2021, ela viveu a grande rival da personagem título de Emma Stone no filme Cruella. Ela também apareceu recentemente no romance O que o Amor tem a Ver com Isso, com Lily James.

Charlie Hodson-Prior

Quem não lembra da famosa cena do menininho que precisa comer um enorme e saboroso bolo de chocolate como um castigo na escola? Essa cena é vivida pelo ator Charlie Hodson-Prior no elenco de Matilda: O Musical, que vive o personagem Bruce Bogtrotter. O garoto tem experiência com teatro musical e já atuou na peça Les Miserables como Gavroche.

Meesha Garbett

Meesha Garbett interpreta Hortensia no elenco de Matilda, uma das crianças da escola da protagonista. A jovem de 14 anos usa um cabelo curto no longa e chamou atenção desde os trailers e trechos liberados pela Netflix por cenas musicias em que ganha destaque.

Ela atuou em Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw em 2019 e também apareceu em outros dois musicais, Cats (2019) e Uma Invenção de Natal (2020).

Winter Jarrett-Glasspool

Lembra da famosa cena em que uma meninina de tranças e maria chiquinha é girada pela terrível diretora da escola de Matilda até sair voando? Esse papel ficou com a atriz britânica Winter Jarrett-Glasspool, que nasceu em janeiro de 2012. O musical é o primeiro filme da carreira da garota, mas ela já participou da peça musical Identical.

