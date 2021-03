Arthur é líder da semana do BBB21; veja a formação do paredão

Quem é o novo líder? Na noite desta quinta-feira (25/3) ocorreu a nona prova do líder no BBB21. Arthur, venceu e é novo líder do reality show. Com isso, terá uma série de benéficos e poderes como, por exemplo, imunidade, poder de indicar um concorrente ao paredão, cinema do líder para três convidados e até uma festa exclusiva.

Líder da semana BBB21

Na nona prova do líder do BBB21, os participantes tiveram que contar com a agilidade. Usando uma bolinha dentro de uma caixa com grade, os competidores precisavam levar a bolinha para a saída da caixa e apertar um botão vermelho já com a bolinha em mãos. Detalhe, os brothers e sisters tinham que fazer as manobras por fora da grade. Caso o objetivo caísse, tinham que recomeçar o percurso.

A produção dividiu dois grupos de 6 competidores em que em cada rodada apenas 3 de cada se classificavam. Na última rodada, XX superou seus concorrentes e conquistou a liderança da semana.

Veja como será a formação de paredão

Para o paredão ser formado, o Big Fone vai tocar no sábado (27). Antes disso, o anjo será definido em mais uma prova que ainda não foi divulgada pela produção. A formação será aberta na sala de estar, sem idas ao confessionário como normalmente acontece no BBB21.

Big Fone – quem atender vai colocar uma pulseira branca e quem receber vai iniciar a votação aberta.

Anjo imuniza

Líder indica

Contra golpe do indicado do líder

Casa vota em aberto

Contra golpe do indicado da casa

Como foi a última prova do líder?

A prova do líder da semana passada do BBB21 foi de resistência e em duplas. Na disputa, um integrante de cada dupla ficava sentado em um dos bancos da ‘pista de testes’ de uma marca patrocinadora, enquanto o outro ficava responsável pelo controle da alavanca.

Quando o cronômetro que não era sonoro fosse acionado de surpresa, os jogadores deveriam inverter as posições. Ou seja, quem estava no controle da alavanca passava para o banco e assim por diante. Detalhes, para quem estava no banco armado em uma estrutura giratória, passava por obstáculos como água fria e vento.

Veja como ficaram as duplas

Sarah e Gilberto

Rodolffo e Caio

Pocah e Juliette

Viih Tube e Thaís

Carla Diaz e Fiuk

Camilla de Lucas e João Luiz

Quem foi o último líder?

A prova do líder de resistência durou quase 14 horas seguidas. Tiago Leifert, apresentador do BBB21, informou que a primeira dupla a desistir estaria automaticamente no paredão. Na disputa, Fiuk não conseguiu segurar o xixi e reclamou de dor na bexiga, sendo o primeiro a desistir da prova. Com isso, ele e Carla Diaz foram direto para o paredão.

Na disputa pela liderança, Viih Tube e Thaís saíram na sequência, seguidos de Camilla de Lucas e João. Quase 13 horas depois, Rodolffo foi desclassificado por fazer xixi na roupa, o que não configura resistência. Sarah e Gil foram os últimos a sair da prova e disputaram uma segunda etapa.

Prova de sorte

Sarah e Gilberto disputaram uma prova de sorte valendo um carro e a liderança. A produção disponibilizou 4 chaves numeradas e uma urna para sorteio de ordem de jogada. Na ordem do sorteio, Gilberto começou. O economista escolheu o número 1, a única chave que ligava o automóvel. Com o feito, o economista conquistou todos os prêmios.

Quem já foi líder no BBB21?

Com 2 meses no ar, o BBB21 já teve oito lideres. Em uma prova que misturou agilidade e rapidez, Nego Di se tornou o primeiro líder da temporada. Na ocasião, divididos em duplas, os participantes foram colocados em lados opostos. O jogador do lado 1 tinha que abrir três cadeados para liberar peças de um quebra-cabeça (com figura de QR Code). Logo em seguida, passar por obstáculos e entregar uma peça por vez para o parceiro que estava no lado 2.

Quem estava do lado 2 tinha que montar o quebra-cabeça e logo em seguida apertar um botão, sinalizando a conclusão da prova do líder.

A segunda prova do líder também foi disputada em dupla. Arthur venceu a prova em que os participantes tinham que montar uma MC Box (escolhendo os produtos da marca patrocinadora do reality show). A cada rodada um pedido aparecia no telão e o jogador 1 tinha que observar o pedido e buscar os itens necessários. Logo em seguida, entregar para o jogador 2 que tinha a função de montar o pedido final. A prova era de resistência.

1ª Nego Di

2ª Arthur

3ª Karol Conká

4ª Sarah

5ª João Luiz

6ª Rodolffo

7ª Fiuk

8ª Gilberto

Programação da semana

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão