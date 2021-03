BBB21: Arthur diz ser famoso como ‘Jonas de Conduru’; entenda o apelido

Durante a festa do líder Gilberto, que começou na noite de quarta (24) e seguiu por esta madrugada de quinta (25), Arthur Picoli conversou com Rodolffo e Caio sobre um apelido que tem aqui fora: Jonas de Conduru, em referência ao ex-participante do reality show. Mas qual o motivo do brother do BBB21 ser comparado com ele? Vamos te explicar tudo!

BBB21 – Arthur Picoli diz que é bem dotado

Em papo sobre o tamanho do órgão genital de cada um, Arthur revelou para Caio e Rodolffo: “22 [centímetros]”. “O meu é por aí”, comentou o fazendeiro. “Meu apelido lá fora é Jonas. Jonas de Conduru. Sabia disso?”, comentou o instrutor de crossfit.

Rodolffo deu risada e Caio respondeu: “sabia não”. “‘Você é o Jonas de Conduru?’ Falei: ‘sou'”, contou o brother do BBB21, que completou explicando: “é por causa de um vídeo que vazou”. O trio continuou falando sobre o assunto, Arthur explicou a fama de Jonas e Caio contou: “o meu dá duas mãos e mais três dedinhos”.

Caio: o meu é por aí! a vergonha meu pai. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/qYpihGl7yG — RAFAEL 🌚 (@rafaeeuul) March 25, 2021

Quem é Jonas do Big Brother?

O brother do BBB21 que é de Conduru, no Espírito Santo, disse ser comparado com Jonas Sulzbach do Big Brother Brasil de 2012 por causa do tamanho do órgão genital. O ex-participante ganhou o apelido de “Jonas 22 cm”, após ter um vídeo em que se masturbava sendo vazado na internet.

Namorado de Mari Gonzalez, que participou do BBB 20, o ex-brother voltou a ser lembrado pelo tamanho quando o assunto surgiu durante o tempo da influenciadora digital fitness no confinamento do reality show da Globo.

