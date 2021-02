BBB 21: corajoso? Gilberto bate de frente com Karol Conka e web aplaude

Gilberto e Karol Conka tiveram um embate na madrugada desta sexta-feira (05) após a prova do líder. O participante do time ‘pipoca’ bateu o pé e se impôs em um diálogo que mexeu com os internautas e repercutiu até entre os famosos. Saiba o que aconteceu.

Gilberto vê Karol Conka como vilã do BBB 21

Gilberto chegou de mansinho analisando os participantes no BBB 21, e na tarde desta quinta-feira (04), ele despertou para a forma de jogar de Karol Conka. Ainda receoso, ele decidiu conversar com a sister e questionar seu tratamento com Juliette, que começou a ser excluída pela casa.

Na dispensa, Gil decidiu saber o que Conka tinha contra Juliette e questionou a sister ter xingado a colega de confinamento na madrugada. Sem recuar, Karol afirmou que não se lembrava de ter feito o que fez e chamou a sister de “louca”. Mas nesta conversa, o economista teve receio em falar tudo sobre a cantora.

Mais tarde, em conversa com Sarah, Gilberto disse que, se caso ganhasse a liderança, colocaria Karol no paredão para testar o que o público faria e se afastaria da apresentadora.

“Se eu ganhar o líder hoje, eu corto relações e ela não estará no meu VIP. Quando eu vi o negócio ontem de ela mandar a Juliette se f*der cantando, me deu um estalinho. Ela é ácida”, afirmou ele. Sarah avaliou: “Ela e o Nego Di devem estar sendo criticados lá fora”.

Gilberto afronta Karol após prova do líder do BBB 21

Após a prova do líder na madrugada de hoje no BBB 21, Gilberto e Karol Conka conversaram novamente e o brother questionou o olhar da sister depois de ser eliminada, e ela negou. Mas o economista não recuou e surpreendeu ao ser o único a confrontar a ‘Mamacita’, como ela se define na casa.

Conka afirmou: “Você vai votar em mim, sabe o por quê? Porque você me vê na final, é normal você querer votar em mim. Naquele dia, você comentou: ‘Vejo você [na final]”.

Rapidamente Gilberto rebateu: “Não, de forma nenhuma. Tenho vontade de votar em você, mas é por um motivo que acho que você vai sair. Se votar em você, é porque acho que você vai sair!”.

Karol e Gilberto continuam discutindo.

Karol: “Você vai votar em mim por achar que estarei na final."

Gilberto: “Não, quando eu votar em alguém vai ser por achar que a pessoa vai sair.” QUE SABOR MEUS AMIGOS, O GIGANTE GILL TÁ MAIS ACORDADO QUE NUNCA AGORA, AGORA É REAK pic.twitter.com/n6kLXOJOCZ — deu merda (@deu_merdaaaaa) February 5, 2021

Veja o que a web falou:

A web ficou em alvoroço com o diálogo entre Conka e Gilberto no BBB 21. Alguns famosos também comentaram. Os fãs do participantes comemoraram a atitude dele em bater de frente com a cantora, já que ela é uma das mais queridas na casa e nenhum outro brother havia questionado suas atitudes no programa.

Apesar dos desafetos com Lucas e Juliette, por exemplo, nenhum dos dois falou em indicar ou confrontar a sister como Gilberto fez. Além disso, os internautas fizeram memes sobre o pernambucano ser a ponte para a eliminação da sister e como os dois logo se afastaram. Para quem não se lembra, no primeiro dia do BBB 21, os dois foram os primeiros a entrar e se conhecer, mas parece que a rivalidade no jogo falou mais alto.

o Gilberto indo levar a Karol Conká até a saída da mesma forma que foi buscar pic.twitter.com/lKp70WanMB — VM 🌗 (@vaniamarinhofc) February 2, 2021

Gilberto: Você é minha opção de voto

Karol Conká: Você vai votar em mim pq vc me vê na final.

Gilberto:Não, quando eu votar em alguém vai ser por achar que a pessoa vai sair

EU:#BBB21 pic.twitter.com/ZG7CvP5ggU — Página lixo🗑️ (@paginalix0) February 5, 2021

#BBB eu não acho difícil a Karol entrar numas e ficar obcecada pelo Gilberto durante o dia inteiro e ele acabar virando o alvo dela, e não mais o Lucas — Manuela Barem (@manubarem) February 5, 2021

Ok, a gente já sabe que a Karol é vilã. A minha pergunta é: — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) February 5, 2021

Hoje eu to com gosto de assistir BBB, sentindo cheirinho de jogo renovado 😎 — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) February 5, 2021

