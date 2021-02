Resumo BBB21 (5/2): veja os destaques da madrugada

Apesar de estarem ocupados com a Prova do Líder, que teve Projota e Arthur como campeões, os brothers da temporada ainda tiveram tempo para criar tensão na madrugada desta sexta-feira (5). Lucas e Sarah tentaram alertar Gilberto sobre o perigo de um confronto com Karol Conká, Rodolffo revelou sua opção de voto e Lucas tem uma nova estratégia. Confira os principais acontecimentos da madrugada no resumo BBB21.

Sarah e Lucas alertam Gilberto – Resumo BBB21

Depois de Karol Conká confrontar Gilberto após a Prova do Líder, questionando o brother sobre um acontecimento da disputa, Sarah e Lucas conversaram com o pernambucano e o alertaram sobre um confronto com a cantora, já que o doutorando revelou na tarde de quinta-feira (4) que estava planejando votar na curitibana caso ganhasse a liderança.

“Cuidado o que fala, para quem fala”, comentou Lucas. “Ela pode virar a galera inteira contra você, tem muita gente que segue ela”, disse Sarah. “Estou te dizendo, cansei de ficar escondendo a verdade”, respondeu o brother. Resumo BBB21.

Lucas e Sarah Alertando Gilberto para não bater de frente com Karol Jaque Patombá #BBB21 #FalandoDeBBB @WebTVBrasileira pic.twitter.com/56fTH57Gbu — Wilton Mid ☽ 🦉 (@WiltonMid) February 5, 2021

Rodolffo revelou voto

O sertanejo conversou com Caio sobre o paredão da semana. “Vai depender da indicação e do anjo, e talvez vai tocar [Big Fone] também”, disse o fazendeiro. Enquanto falavam sobre as opções de voto, o cantor revelou que votará em Gilberto. Resumo BBB21.

Lucas no Big Fone

Para finalizar o resumo BBB21: o ator decidiu acampar no Big Fone, conversando sozinho, o brother comentou que não tem nada a perder se atender ao telefonema, já que provavelmente já estará no paredão, por ter feito muitos inimigos na casa.

Os participantes ainda não sabem, mas o Big Fone tocará três vezes nesta semana. Uma na noite de sexta-feira (5), durante o programa ao vivo, e duas vezes no domingo, no período da manhã, 10h, e no período da tarde, 18h.

