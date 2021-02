BBB 21: entenda a polêmica entre Nego Di e a família de Arlindo Cruz

O afilhado de Arlindo Cruz, Armando Polêmico, ameaçou Nego Di, que está no BBB 21. Ele, que é integrante do Nenê de Vila Matilde, prometeu agredir o humorista depois de sua saída.

O sambista ficou inconformado depois de Nego Di fazer piada com o cantor que sofreu uma paralisia facial após um AVC em 2017.

BBB 21 – Nego Di faz piada com Arlindo Cruz

Antes de entrar no BBB 21, Nego Di zombou da aparência de Arlindo Cruz por causa de sua paralisia facial. Com o brother no paredão que acontece hoje no BBB 21, o trecho do vídeo viralizou na web e a família do sambista repudiou a situação.

“Não precisa ir longe. O Arlindo Cruz está até hoje… Os caras postam foto dele e falam: ‘Recuperação a mil’. E ele está assim”, disse, fazendo careta.

Vídeo:

É com esse tipo de “piada” que Nego Di construiu sua carreira? Para quem não recorda, Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e ficou três anos sem conseguir falar. Voltou a formar palavras em 2020 e ainda está debilitado, comemorando cada passinho, cada vitória. pic.twitter.com/JZo7jVlTCC — Fernanda Varela (@nandavarela) February 10, 2021

Revoltado, Armando disse que pretende agredir Nego Di. “Se eu fosse você, ficava trancado nessa casa até o fim da sua vida. Porque no dia que tu sair, vou te pegar de porrada. Você é mau caráter, pilantra e covarde”, afirmou ele, em um vídeo nos Stories.

Filho de Arlindo Cruz planeja mutirão

Após a repercussão do vídeo de Nego Di, Arlindinho Cruz, filho do sambista, promete fazer mutirão para tirar o comediante do BBB 21 e ele perder a chance de levar R$1,5 milhão.

Nas redes sociais, ele afirmou: “Ele é um cara de mau gosto, que brinca com a dor das pessoas e da família das pessoas. Eu não desejo que ele tenha vitória no programa”.

Arlindinho prometeu resolver a questão judicialmente quando o gaúcho deixar o BBB 21. “Quando ele sair, vou resolver judicialmente. Não sou a favor da violência. A gente não quer nenhum ato de violência contra ele e contra ninguém. Mas estamos na campanha para que ele seja eliminado com percentual recorde no paredão”, garantiu.

“Depois que tomei conhecimento do vídeo e vi o comportamento dele na casa, a série de brincadeiras de péssimo gosto, passei a torcer para que ele saia”, completou o filho de Arlindo.

Quem está no paredão do BBB 21?

Nego Di, Sarah e Fiuk foram o terceiro paredão do BBB 21. Karol Conka indicou a sister que ‘puxou’ o comediante para a berlinda. O filho de Fábio Jr. foi o mais votado pela casa e recebeu cinco votos no total. Eles não tiveram chance de Bate Volta. Nesta terça-feira (16), um dos três vai deixar o reality durante o programa ao vivo após A Força do Querer.