BBB 21: Fiuk muda tema de festa após sugestão da produção

Fiuk é novo líder do BBB 21, e como de praxe, ele deve escolher qual será o tema da próxima festa de quarta-feira, 17 de março. Nesta tarde, o brother teve uma conversa com a produção do programa para definir a temática e ambientação da sua festa. Como sugestão, Fiuk queria o tema “Malhação”, uma homenagem a sua participação na novela em 2010, Malhação ID.

Entretanto, a produção do BBB optou por outro tema. “O tema que você pediu era Malhação ID em homenagem à temporada que o revelou como ator. A gente pode fazer, ela está desenvolvida. A gente tem aqui na manga, e está desenvolvido também, e pode ser visualmente legal fazer uma festa drift”, afirmou o apresentador Tiago Leifert, em sua conversa com o participante.

Fiuk gostou da segunda opção e acabou escolhendo por ela. “Nossa, cara, queria muito que fosse Malhação, mas depois dessa, realmente… Vamos no drift”, concordou Fiuk. Com isso, a ambientação e o cenário da festa do cantor deve ser trabalhado na estética de carros de corridas.

Já em relação ao cardápio da festa, Fiuk gostaria de comida japonesa, mas o apresentador afirmou que não garantiria a opção. O brother logo comentou que poderia ser então comida armênia, já que a família de sua mãe tem origens armênias. Outra curiosidade da conversa de Fiuk com Tiago Leifert foi que o participante pediu que tivessem simulador de corrida e instrumentos de música, na decoração da comemoração no BBB 21.

O que rolou hoje no BBB 21?

Neste sábado, 13 de março, aconteceu a prova do anjo do BBB 21. O grande vencedor, que terá a oportunidade de imunizar um brother ou sister na formação do paredão que vai acontecer amanhã, foi o Projota. A prova contou com a sorte e a memória dos participantes. Além de mais uma semana na casa e indicar duas pessoas sobre o monstro, o participante também ganhou um Fiat Strada Volc.

João e Sarah receberam o castigo do anjo de Projota. A dupla terá que ficar acorrentada até o paredão. Os dois vão ter que dormir e comer juntos, o monstro vai difícil até agora no programa. Como consequência do castigo do mostro, a dupla perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Além disso, quem está no Vip (como é o caso de Sarah), foi automaticamente levada para a Xepa.

