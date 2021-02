BBB21: milionário? Saiba quanto Lucas já faturou após reality

Quase uma semana depois de ter desistido do BBB21 no último domingo (7), Lucas Penteado tem recebido o apoio dos fãs fora da casa mais vigiada do Brasil. O ator que interpretou Fio em Malhação: Viva a Diferença, foi acusado pelos demais participantes de beijar Gilberto para se beneficiar perante a comunidade LGBTQIA+. Sem R$ 1,5 milhão no bolso, vaquinhas foram criadas para que o famoso ganhe o valor do prêmio. A quantia arrecada já passa de R$ 364 mil.

Quanto Lucas Penteado já ganhou fora do BBB21?

Apenas duas vaquinhas oficiais estão arrecadando dinheiro para Lucas Penteado, ex-participante do BBB21. Uma é organizada pela família do ator e está disponível na plataforma Catarse.me (catarse.me/lucaskoka) – ao todo, essa vaquinha já juntou R$ 143.992 até a publicação desse texto.

A segunda vaquinha é organizada pelo site Sensacionalista com autorização da família de Lucas. Ao todo, já arrecadou R$ 220.223. Os valores doados ao ex-brother do BBB21 serão destinos à compra da casa da mãe do famoso, seu principal objetivo quando aceitou entrar no reality show.

Lucas não ganhou R$ 1,5 milhão

Com o sucesso das vaquinhas, surgiram rumores de que Lucas já teria ganhado o valor correspondente ao prêmio do BBB21. No entanto, o ex-Malhação usou as redes sociais para negar a informação.

“Ouvi alguns boatos surgindo na internet de que eu ganhei um, dois, três e quatro milhões, com casa, carro, iate e helicóptero. Infelizmente, eles não são verdadeiros. A única coisa que a gente conseguiu reunir é aquela graninha que está no crowdfunding, na vaquinha virtual”, disse ele, em vídeo publicado no Instagram onde já soma mais de 8 milhões de seguidores.

“Aliás, gente, muito obrigado por me ajudarem a realizar o sonho da minha mãe, do fundo meu coração. Esse é o meu maior sonho por ser o maior sonho dela. Certo, família? Percebi que até o final do ano, graças a vocês, provavelmente a mamãe vai passar o Natal e o Ano-Novo na casa nova dela”, explicou ainda.

Desistência de Lucas do BBB21

Lucas Penteado resolveu deixar o Big Brother Brasil após receber críticas e ser alvo de julgamentos por ter trocado beijos com Gilberto durante a festa Holi Festival, na madrugada do último sábado (7). Participantes como Rodolffo, Nego Di, Pocah, Karol Conká e Lumena não economizaram nas críticas e afirmaram que tudo seria uma estratégia para ele se sair bem com o público LGBTQIA+.

A cantora Pocah, por exemplo, questionou o ator sobre a sua sexualidade. “Mas você não tinha dito que era bi. Existe várias maneiras de se assumir bissexual”, disse a funkeira, na ocasião.