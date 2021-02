BBB 21: Karol Conka trapaceou? Globo se pronuncia sobre prova

Karol Conka venceu a prova “Bate e Volta” na noite do domingo, dia 7, e se livrou do paredão do BBB 21. Mas depois de uma fala da participante sobre como venceu, a web entendeu que a sister teria trapaceado na disputa. Depois de horas de discussão nas redes sociais, a Rede Globo resolveu se pronunciar sobre o caso e divulgou uma nota nesta segunda-feira, 8.

O que Karol falou sobre a prova do BBB 21?

“Eu falava ‘vou no vinte ou vinte e um’, mas já estava, aí eu falei ‘é o dezessete’. Voltei e apertei, era só prestar atenção na mangueira. Tinha manguera que não estava plugada”, disse a sister.

Depois da fala de Karol, a internet subiu as hashtags ‘Prova cancelada’ e ‘Bate Volta’. Os termos ficaram nos trends topcis do Twitter na manhã de hoje, e os internautas queriam que a prova fosse cancelada.

o pior de tudo é que – mesmo com a karol conká basicamente admitindo que não seguiu as regras do bate volta – não vai dar em nada… #bbb21 pic.twitter.com/8Ih8cW8ZKu — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 8, 2021

A Globo vai cancelar a prova Bate Volta do BBB 21?

Após a repercussão com a fala de Karol Conka sobre a prova Bate Volta nas redes sociais e toda a pressão do público para que a disputa fosse cancelada, a Globo se pronunciou. Em nota a emissora disse se cancelaria ou não a prova do BBB 21.

“As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras”, dizia.

Sendo assim, Karol Conka continua como vencedora da disputa e Gilberto, Arcrebiano e Juliette permanecem no paredão triplo do BBB 21. Quem você acha que deve sair nesta terça-feira (09)?

Como foi formado o segundo paredão do BBB 21?

O segundo paredão do BBB 21 foi formado neste domingo (07), no programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert. Primeiramente, Carla Diaz – Anjo da semana, imunizou Camilla de Lucas, depois de um longo discurso. Como Líder, Arthur indicou Gilberto ao paredão. Em seguida, a casa votou e Arcrebiano foi novamente o alvo da maioria.

Já na prova Bate Volta, Karol Conka e Juliette, indicadas pelo Big Fone e Arcrebiano, disputaram. Apenas um escaparia do paredão, e foi Conka a vencedora.