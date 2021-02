BBB21: Karol conta como ganhou prova e web vê trapaça

Na madrugada de segunda-feira (8) do BBB21, após escapar do paredão da semana por vencer a Prova Bate e Volta, Karol Conká contou como ganhou a disputa. A curitibana usou uma estratégia, mesmo sendo uma prova de sorte. A atitude da cantora não foi bem vista na web, que além de acusá-la de trapaça tem pedido o cancelamento da prova.

Karol Conká revela como venceu Bate e Volta

Na disputa que livraria um brother da berlinda, o trio emparedado tinha que escolher o número de uma mangueira, se os colegas acabassem molhados, o participante vencia a prova, se nada acontecesse após uma mangueira ser aberta, a disputa continuava. Vencedora, Karol Conká revelou a estratégia que usou para encontrar a mangueira correta e sair ganhadora da Prova Bate e Volta do BBB21.

“Eu olhava todos os canos, a hora que eu ia pra flecha, toda vez eu fazia isso de ir e voltar eu fazia assim. Aí eu voltava e olhava. E eu vi, me atentei aos sinais”, contou a participante do BBB21.

🚨 CANCELA A PROVA BATE E VOLTA 🚨 Em novo vídeo, Karol Conká confirma que escolheu o número 20 sabendo que já tinha sido apertado, só pra ir na mangueira do 17 pra comparar. Ela confirma que a mangueira 17 estava diferente das outras. #BBB21 pic.twitter.com/WLs64cO9Hg — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 8, 2021

Web pede por prova cancelada no BBB21

Como na hora de iniciar a prova o apresentador Tiago Leifert informou aos brothers que a ordem dos acontecimentos era, esperar na flecha, escolher um número e então ir até a mangueira, nas redes sociais muitos acusaram Karol Conká de roubar durante a disputa, pois a cantora havia dito que ia no número 20, que já tinha sido escolhido, e por isso pôde observar as mangueiras de perto antes de escolher o número correto, o 17, pois não estava na flecha.

“Prova cancelada” ficou nos trends topics do Twitter, com diversos fãs do BBB21 revoltados com a atitude da sister e pedindo pelo cancelamento do resultado da disputa, que deixou Juliette e Arcrebiano ao lado de Gilberto no paredão da semana.

@boninho A participante Karol foi claramente ajudada, uma vez escolhido um número que já tinha sido escolhido, ela deveria perder a jogada por falta de atenção e disciplina. Essa prova deveria ser invalidada e refeita amanhã.#BBB21 #RedeBBB @RedeGlobo @bbb — 🏀🎓👒🌵 (@lowselflove00_) February 8, 2021

