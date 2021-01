BBB 21: Lucas ameaça colocar Kerline no paredão caso seja líder

O clima entre Lucas Penteado e Kerline no BBB 21 não ficou nada bom após a discussão na festa desta madrugada de quinta-feira (28). Ao longo do dia eles tiveram várias conversas paralelas com os outros confinados, o que apenas piorou a situação. Depois do falatório, a modelo propôs mais uma conversa com o ator.

Kerline tenta amenizar situação com Lucas

No começo da noite de hoje, Kerline foi conversar com Lunas no gramado da área externa do BBB 21. Tentando apaziguar a relação dos dois, ela começou a falar, mas logo Lucas interrompeu e abriu o jogo: “Se eu ganhar o líder, você vai para o Paredão. Faz parte do jogo”, diz ele.

“Eu estou com medo de você, você mete o ‘louco’ à beça. Cada hora você é uma pessoa. Você me machucou como mina nenhuma me machucou.”, enfatizou o brother do BBB 21 com expressão de ‘poucos amigos’.

Conforme foram conversando, a influenciadora pediu calma ao colega. “Coloca um pouco mais de amor. Você está tão arisco. Por que você não acredita em mim? Quando eu falo que fiz uma brincadeira sem intenção de jogo, de ferir…Te feriu muito isso. Eu te peço perdão. Esse perdão é de coração”, pediu a sister.

Porém Lucas não quis amizade com a sister no BBB 21. “Você é dissimulada, na minha opinião. Você não sabe, com uma pessoa dissimulada, quando você está sentindo ou não”, completou.

Clima tenso entre os brothers? 👀 Em papo com Kerline, Lucas diz: "Se eu ganhar o Líder, você vai para o Paredão" → https://t.co/IncIYOuc4e #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/HjkG9sFtv3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 28, 2021

O que aconteceu entre Kerline e Lucas do BBB 21?

Tudo começou quando Lucas Penteado quis brincar de ser cupido na primeira festa do reality. Ele estava em busca de que acontecesse o primeiro beijo do BBB 21, e começou a tentativa de formar casais.

Mas quando foi falar com Kerline, a modelo não gostou nem um pouco da brincadeira. Enquanto os brothers se divertiram na festa, a sister e Lucas lavavam roupa suja.

“A história é outra, você estava me empurrando pra outros caras dentro da casa”, disse a modelo, mas Lucas negou que tivesse feito isso. “Eu me senti oprimido, eu nunca peguei uma menina branca e tu branca chegou pra mim e falou ‘se pá eu pegava’”, explicou ele.

Na primeira tentativa de conversa dos dois, o brother disse que foi esteriotipado por ser negro. “Tá tudo bem cara, você não me perdoar, mas você vai ver esse cara não agredindo seu espaço pessoal como mulher, como eu agredi antes. Porém eu quero ver também esse espaço como mina branca não agredindo meu espaço como homem negro, o que senti é isso, brincou comigo”, disse ele, porém, Kerline não quis continuar a conversa. “Fala o que você quiser”, finalizou.

Prova do líder no BBB 21

O apresentador Tiago Leifert, revelou no programa desta quarta-feira (27), como será a dinâmica da formação do primeiro Paredão do BBB 21. Além disso, ele confirmou que a Prova do líder vai acontecer nesta quinta-feira (28).

“Amanhã tem Prova do Líder, depois dessa semana tem Prova do Anjo, amanhã, também, a gente combina todo o nosso esquema do Paredão de domingo e também como vai funcionar o Big Fone. O Big Fone vai tocar no sábado. E é uma dinâmica bem diferente. A gente fez algumas mudanças na mecânica do Big Fone. Ou Big Fones e eu explico tudo para vocês, amanhã!”, afirmou.

Também vale destacar que o Big Fone vai tocar na casa do BBB 21 neste sábado (30), durante o programa ‘Caldeirão do Huck’, que vai competir pela audiência da final da Libertadores no SBT, entre Palmeiras e Santos.