BBB 21: Luisa Mell mostra antigas mensagens solidárias de Nego Di

Nego Di, de 26 anos, foi eliminado do BBB 21 com rejeição histórica do programa, 98,76% dos votos. O gaúcho tem enfrentado uma chuva de críticas, mas Luisa Mell saiu em defesa do comediante e mostrou mensagens de apoio que recebeu do humorista – antes mesmo do reality.

Além de Luisa Mell, Neymar também deixou um recedo de empatia para o ex-BBB no Twitter. No Mais Você, Ana Maria Braga deu conselhos para o comediante que se emocionou durante a atração nesta quarta-feira (17).

Luisa Mell repudia perseguição contra Nego Di fora do BBB 21

A ativista surpreendeu a web ao mostrar mensagens que recebeu de Nego Di em 2019. O participante do BBB 21 havia mandando alguns recados para a ativista da causa animal se oferecendo para ajudar a instituição de Luisa que ajuda animais de rua e incentiva a adoção.

“Vim aqui para mostrar que ninguém é de todo mal. Obviamente que eu, assim como o Brasil inteiro torceu para ele sair, todo mundo ficou contra ele dentro do jogo, mas eu sou totalmente contra esse massacre que as pessoas estão fazendo. As pessoas querem continuar [o massacre] quando saem do jogo. Eu acho isso muito perigoso e eu queria me manifestar”, explicou Luisa.

“Foi totalmente por acaso, eu não conheço ele, eu vi essa mensagem agora e resolvi postar. Mas a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, por mais que sejam artistas e estejam se expondo. Eu sei que sou uma pessoa que sempre me posiciono mas nunca massacrando”, completou ela.

Nego Di é eliminado e bate recorde de rejeição no BBB21

- PUBLICIDADE. -

Antes mesmo de entrar no BBB 21, Nego Di colecionava polêmicas e bastou cair no paredão para o Brasil se unir e eliminar o brother. Como resultado, ele recebeu 98,76% dos votos e se tornou o participante mais votado na história do programa.

Em segundo lugar ficou Aline, a sister saiu com 95% dos votos no paredão duplo contra Grazi Massafera no Big Brother 5. Já no paredão triplo, Patrícia Leitte era a recordista com m 94,24% dos votos no BBB 18, e agora, passou a ‘coroa’ para Nego Di em paredão triplo.